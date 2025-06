El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha afirmado este lunes en el Tribunal Supremo que no elevó a pública la escritura de Servinabar 2000 SL, donde adquirió el 45% de sus participaciones por 6.000 euros, porque su mujer le convenció para que «siguiera en política» y no se adentrara en el mundo empresarial.

Así lo ha sostenido este lunes en su declaración en sede judicial, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes jurídicas. Santos Cerdán ha esgrimido que «nunca ejerció el pago para poder ser parte de esa empresa». Aquí, ha destacado que el «contexto es importante». Sobre ello, ha señalado que cuando pensó en abandonar la política, Antxon le dijo que estaba montando una «empresa de vending y seguridad». Fue entonces cuando firmaron el documento, ha precisado.

Cerdán ha relatado que durante el fin de semana lo habló con su mujer, que le dijo que no abandonase la política y que si la abandonaba, que volviese a su anterior trabajo. Tras ello, Santos Cerdán ha esgrimido que le «dijo a Antxon que se olvidase del documento, que lo rompiese».

Sobre este extremo, y a pregunta de su letrado sobre si «más allá de ese documento, ha tenido algún tipo de adquisición de las participaciones», Santos Cerdán ha contestado que «nunca».

El informe que elaboró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil refleja que esta empresa, en la que Antxon Alonso figura como administrador único, recibió más de 75 millones de euros en siete adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno navarro que están bajo la lupa del Supremo.

Fuentes de la defensa de Santos Cerdán cuestionaron la validez de dicho documento, al reducirlo a «un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público» y, por tanto, «no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno».

Sin embargo, el Consejo General del Notariado ha explicado que los contratos privados no elevados a escritura pública, como sería el caso, surten efectos entre los firmantes, aunque no ante terceros, al tiempo que ha advertido de que suelen buscar la ocultación del verdadero propietario, según recogió Ep.

