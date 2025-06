El Gobierno dio 16 millones más a una obra de la trama el día que Sánchez rehabilitó a Ábalos para el 23J

El Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, amplió en más de 16 millones el presupuesto de una de las obras señaladas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el cobro de mordidas de la trama de Santos Cerdán, el mismo día en que se confirmaba la rehabilitación de José Luis Ábalos por parte de Pedro Sánchez.

Fue el 20 de junio de 2023 cuando la Plataforma de Contratación del Estado publicó la modificación del contrato por la que se ampliaba en 16.430.252,47 euros el presupuesto para el proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario, en Sevilla. Se trata de una de las obras codiciadas por la red de Cerdán, Ábalos y Koldo García, hasta el punto de que, según se recoge en el informe de la UCO, Cerdán, ex número tres del PSOE, estaba «obsesionado» con ella. La obra había sido adjudicada el 17 de mayo de 2021 por un importe de 71.404.645,30 euros.

Ese mismo día se confirmó la candidatura de Ábalos en las listas del PSOE para las elecciones del 23 de julio. Sánchez le había destituido como ministro en julio de 2021 por razones que nunca han trascendido.

En su informe, la UCO señala que: «Habría sido el hecho de que Koldo y Ábalos hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas a espaldas del partido, lo que, presumiblemente, habría originado su cese en verano de 2021». La investigación de la Guardia Civil desarrolla cómo la trama del ex ministro, su asesor y Santos Cerdán negociaban las mordidas en contratos de la Dirección General de Carreteras por obras adjudicadas principalmente a Acciona, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR).

En concreto, la obra mencionada, la del Puente del Centenario, forma parte de una mordida de 450.000 euros – junto a otras dos licitaciones- que, según la versión de Koldo, estarían pendientes de abono.

La «obsesión» de Cerdán

Según recoge la UCO, la primera referencia sobre esta obra data del 15 de noviembre de 2018, cuando Santos Cerdán le preguntó a Koldo si todo iba bien, «a lo que éste contestó afirmativamente y que se encontraba anunciando un puente nuevo, en Sevilla».

Unos meses después, el 2 de abril de 2019, Cerdán apremió a Koldo, en un mensaje de WhatsApp, a «que se cerrase Sevilla». El asesor de Ábalos respondió «que era consciente de ello».

El interés de Cerdán, «obsesión», como llegan a describirla los propios miembros de la trama, era tal que sólo unos días después volvería a preguntar por la obra, «mostrándose contrariado porque aún no se hubiese publicado la licitación», según se recoge en el informe de la UCO.

En una conversación telefónica, Koldo y Ábalos comentan las presiones de Cerdán para esta adjudicación: «Santos, tienes que hablar tú con él, está obsesionado con Sevilla, con el puente (…) Yo entiendo que él se está jugando la vida (…) Toda la presión que está ejerciendo, me parece a mí que se juega o el puesto o la luna (…) A mí me está mosqueando mucho. Y le digo, Santi, tío, no puedes presionar de esta forma», le cuenta el asesor al entonces ministro. El principal problema, según informó Koldo a Ábalos, sería que Pedro Saura, en aquel momento secretario de Estado de Transportes, estaría bloqueando la publicación de esta obra.

El informe recoge cómo el ministro Ábalos pidió a Javier Herrero, director general de Carreteras, que la obra se tramitase por el «procedimiento de emergencia». Un asunto que habría sido tratado en el Consejo de Ministros del 26 de abril de 2019. «Cuatro días antes del mencionado Consejo de Ministros, Koldo mantuvo una conversación con Santos en la que volvía a reflejar el bloqueo que estaba ejerciendo Pedro Saura sobre la licitación de Sevilla y las complicaciones que estaba teniendo Javier Herrero para conseguir el visto bueno», destaca la investigación de la Guardia Civil.

«Lo de Sevilla, tuvo que presionar muchísimo, por culpa de Pedro Saura (…) Y lo ha pasado muy mal ¡eh!, pero el problema que tenemos un problema serio Santi», le relata el asesor al entonces coordinador territorial del PSOE.

Según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el 24 de abril la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, con la firma de Herrero, aprobó el expediente de solicitud de declaración de las obras de emergencia.

El 21 de junio, el Consejo de Ministros tomó razón «de la declaración de emergencia de las obras de monitorización continua y trabajos previos para la sustitución de tirantes del Puente del Centenario», por importe superior a 13 millones. Fue el paso previo a la aprobación del contrato.

El 2 de septiembre de 2020, Herrero le traslada a Koldo que había buenas noticias sobre la obra, ya que se reabría el procedimiento.

Un día antes, el Consejo de Ministros, presidido por Sánchez, había autorizado la celebración del contrato de las obras de «Proyecto de construcción de sustitución de tirantes del Puente del Centenario», con un valor estimado de 88 millones.

El 28 de ese mismo mes se publicó el anuncio de licitación por procedimiento abierto con tramitación urgente.

El informe de la Guardia Civil recoge que «el 29 de enero de 2021, Javier Herrero le comunicó a Koldo que en la obra del Centenario Acciona había resultado la más barata sin caer en baja temeraria».

La adjudicación terminó por materializarse el 17 de mayo de 2021 por un importe de 71,4 millones. Posteriormente, este importe se amplió. El informe de la UCO señala que el presupuesto llegó a los 102.829.873,28 euros.