La ex de Ábalos: «Me gustaba salir con él a comer, pasear… pero tenía un coste alto su perfil político»

Andrea de la Torre Maeso confiesa los sacrificios personales que supuso mantener una relación sentimental con José Luis Ábalos durante sus años como ministro de Transportes. La mujer que compartió la intimidad del poder ha revelado en OKDIARIO cómo el perfil político de su pareja condicionó completamente su vida privada, impidiéndoles disfrutar de los momentos cotidianos que caracterizan a cualquier relación normal. Sus declaraciones dibujan el retrato de una mujer que antepuso el amor a su propia comodidad, pero que finalmente ha decidido romper su silencio tras sentirse traicionada.

«A mí siempre me ha gustado poder salir a comer con él, pasear, hacer las cosas que hace cualquier pareja normal. Para mí tenía un coste demasiado alto que estuviera en política», ha declarado De la Torre en los estudios de OKDIARIO tras años en la sombra del poder y de máxima discrección.

La ex pareja del ex ministro ha explicado que desde el inicio del noviazgo fue consciente de las limitaciones que impondría la vida política a su relación. Sin embargo, el amor por Ábalos la llevó a aceptar un estilo de vida marcado por las restricciones de seguridad, los protocolos oficiales y la constante exposición pública.

«Siempre deseé que no estuviera en política. Lo veía demasiado sacrificado para él», ha añadido De la Torre, revelando que desde el principio intentó convencer al ex ministro para que abandonara la carrera política y optara por una vida más tranquila lejos de los focos.

Ruptura y traición

La relación entre Andrea de la Torre y José Luis Ábalos ha llegado a su fin tras una serie de desencuentros que culminaron con la sensación de traición por parte de ella. «A día de hoy, se ha roto mi relación con José Luis y me he sentido traicionada por su parte pero en parte le entiendo», ha confirmado categóricamente la ruptura definitiva. Siguen hablando de temas rutinarios, aunque a Ábalos no le gusta nada que hable en prensa.

De la Torre ha revelado que la relación ha sido «intermitente» a lo largo de los años, con múltiples separaciones y reconciliaciones. Ambos han sido «infantiles», dice, con idas y venidas. «Ha habido varias rupturas. Yo también le he recriminado muchas cosas», ha confesado.

Las nuevas amistades del ex ministro como la de Anais, la estrella del porno, es algo que Andrea de la Torre ha confirmado indirectamente: «Me sentí mal después de haberme enterado de aventuras que ha tenido José Luis».

Actualmente, según ha explicado De la Torre, es Ábalos quien no muestra interés en retomar la relación: «Ahora mismo es él el que no tiene interés». A pesar de ello, mantiene cierta comprensión hacia la posición de su ex pareja: «No dudo de que me quisiera, pero sí que tal vez vio imposible retomar la relación».

La joven malagueña de 28 años ha justificado las actuaciones de Ábalos por la difícil situación que atraviesa: «Pese a tener sentimientos todavía conmigo, pues ha podido ver lo imposible [que era la relación] e incluso pensar que no tiene nada que ofrecerme».

Planes frustrados

Uno de los aspectos más dolorosos de la ruptura han sido los planes de futuro que nunca llegaron a materializarse. La ex pareja de Ábalos ha revelado que llegaron a hablar de matrimonio, aunque finalmente querían optar por la fórmula de pareja de hecho por las experiencias previas del ex ministro.

«Me lo retrasó una y otra vez y no se ha llegado a dar nunca», confiesa De la Torre, mostrando su frustración por los compromisos no cumplidos. «Él ya teniendo cinco hijos» y habiendo pasado por «disoluciones de bienes que son horrorosas», Andrea entiende en parte las reticencias.

«Algo que para mí es importante [la unión de hecho o matrimonio] que no lo hagas cuando en menos tiempo con otras personas has tenido hijos, boda, etc. a mí me genera mucha inseguridad», agrega.

Una destitución «muy triste»

Andrea de la Torre ha explicado cómo vivió los días de la destitución como ministro: «Los recuerdo muy tristes. Y además se juntaban temas personales». El impacto fue especialmente duro para Ábalos, quien «siempre quiso continuar» en política pese a las dificultades.

A pesar de la ruptura y los sentimientos de traición, Andrea de la Torre ha demostrado hasta ahora una lealtad inquebrantable hacia su ex pareja durante los momentos más difíciles. «Cuando estás enamorada de alguien y piensas que algo le puede beneficiar o proteger en una situación tan delicada como la que él tenía, pues sí, me presté a ayudarle», ha revelado.

Esta ayuda habría incluido intentos de recuperar audios comprometedores en un iPhone que podría beneficiar a Ábalos con su visto bueno: «Me presté a ayudarle a recuperarlo. Tampoco es que mis conocimientos de informática sean como para haber podido recuperarlo».

La ex novia de Ábalos ha confesado que llegó incluso a ofrecerse económicamente para ayudar a Ábalos durante su proceso de divorcio: «Vi que podía asumir parte de esas cantidades y se lo llegué a ofrecer. Esto es algo que él, por supuesto, rechazó».

Las declaraciones de Andrea de la Torre revelan la cara más humana del escándalo político que, entre otros, marca la legislatura. Su testimonio muestra cómo el poder político mal gestionado no sólo corrompe las instituciones, sino que también destroza las relaciones personales de quienes orbitan en torno a él. Una mujer enamorada que sacrificó su tranquilidad por amor y que ahora debe reconstruir su vida lejos del poder deslumbrante del Gobierno de España.