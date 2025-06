Andrea de la Torre: «Sánchez advirtió a Ábalos antes de los informes de la UCO que a Koldo le investigaban»

Andrea de la Torre Maeso (Fuengirola, 1998), que ha sido novia de José Luis Ábalos desde 2020 hasta marzo de este 2025, desvela la existencia de una reunión secreta entre Pedro Sánchez y el ex ministro de Transportes en la que el presidente del Gobierno habría informado a su antiguo número dos sobre la investigación judicial que pesaba sobre Koldo García antes de que esta información fuera conocida públicamente. La revelación, realizada durante su entrevista en OKDIARIO, sugiere que Moncloa tenía conocimiento previo de los casos judiciales que posteriormente sacudirían al Ejecutivo.

«Me consta una reunión que se da entre Pedro Sánchez y José Luis [Ábalos], en la que Pedro Sánchez es quien informa a José Luis antes de que conociésemos públicamente ningún informe de la UCO. Le cuenta que Koldo está siendo investigado», afirma la joven malagueña de 28 años.

Preguntada sobre las grabaciones en las que Koldo García afirma que «Pedro Sánchez ha dicho que yo soy un corrupto y que me quiere muerto», Andrea de la Torre ha dado credibilidad hacia estas declaraciones. «Las palabras que utiliza Koldo en esa grabación sí que me parecen propias del presidente después de los whatsapps que que hemos podido conocer. Lógicamente se refería a muerto civilmente», ha asegurado. «Sí, creo que tuvo constancia de lo que afectaba a Koldo García», ha añadido.

Esta declaración resulta especialmente relevante porque sitúa al presidente como conocedor de las actividades investigadas, no como un observador pasivo de los acontecimientos, sino como alguien que habría tenido información privilegiada sobre las investigaciones judiciales en curso.

Los contratos de las mascarillas se adjudicaron al inicio de la pandemia, en marzo de 2020. Los primeros periódicos, entre ellos OKDIARIO, informan ese año del pasado turbio de los empresarios beneficiarios. En marzo de 2022, el PP de Isabel Díaz Ayuso denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción varios contratos adjudicados sin exigir experiencia previa a la empresa Soluciones de Gestión SL. Tras meses de investigación, Anticorrupción presenta en secreto en septiembre de 2023 una querella contra Koldo García y Víctor de Aldama. En febrero de 2024 se desata la Operación Delorme con las detenciones de Koldo y Aldama. Posteriormente el caso escala al Tribunal Supremo con Ábalos.

En todo caso, ya en 2021 consta en el sumario que Koldo García y la trama usaban teléfonos desechables sabedores que les investigaban o que hacían operaciones irregulares. Además, Koldo dijo 17 días antes de ser detenido en un chat interceptado: «Que no se preocupe, lo sé todo, sé que están, cómo están, cuándo están». Alguien le había avisado.

Sánchez siguió hablando esporádicamente con Ábalos hasta días antes de las detenciones. Por ejemplo, reprochó en febrero del 2024 que los socialistas afines a Ábalos apoyaran al candidato crítico con Ferraz en las primarias que ganó en el PSOE valenciano Diana Morant. Es por ello que es plausible que en alguna conversación entre ambos Ábalos se interesara por el curso de la denuncia del PP contra los contratos sanitarios de su ministerio y Sánchez le advirtiera de que Koldo García estaba siendo escrutado por Anticorrupción.

«Enviado de Sánchez»

La ex pareja del ex ministro ha revelado también detalles sobre la reunión celebrada en Rivas entre Santos Cerdán y José Luis Ábalos en febrero de 2024, confirmando que «Cerdán era un enviado de Pedro Sánchez» y que el encuentro tenía como objetivo ofrecer contrapartidas al ex ministro para evitar que salpicara al partido.

El testimonio de Andrea de la Torre cobra especial relevancia porque confirma haber presenciado directamente la reunión en la que Santos Cerdán habría actuado como emisario del presidente. «Cerdán niega una reunión que yo presencié y que está grabada en un iPhone 12 que le dio en su día el Congreso a Ábalos», ha declarado categóricamente. «No tengo ningún motivo para mentir sobre esa reunión», ha declarado. La mujer ha explicado también que esta reunión representaba «el segundo intento de que dejase su acta».

Durante el encuentro se habrían ofrecido diversas compensaciones al ex ministro a cambio de su silencio y su retirada voluntaria del Congreso de los Diputados. La grabación de esta conversación, según confirma De la Torre, estaría en un teléfono móvil del Congreso que aún no ha sido recuperado por la UCO.

Santos Cerdán investigado

El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán ha sido también imputado en el caso Koldo. Las declaraciones de Andrea de la Torre confirman el papel activo de Cerdán en la gestión interna de la crisis a pesar de que él sabía que también tenía una implicación en el caso. Fue correa de transmisión de las decisiones de Moncloa. Ahora, Andrea respalda a Ábalos por no aceptar ese intercambio de favores.

Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Pedro Sánchez.

El caso Koldo estalló como una trama de corrupción relacionada con mordidas en contratos de mascarillas. Las investigaciones han salpicado directamente al ex asesor de Ábalos y han generado múltiples ramificaciones que afectan al núcleo del Gobierno: de contratos millonarios de obras amañados y con comisiones a colocación de personas que incluso alguna realmente no trabajaba.

Ábalos fue destituido como ministro de Transportes en julio de 2021, en una decisión que Pedro Sánchez no explicó. Justificó la renovación de siete ministros por la necesidad de nuevos aires en el equipo gubernamental. Sin embargo, Andrea de la Torre dice que existían motivos más profundos relacionados con información sobre Ábalos que el presidente ya poseía y ha ocultado a la opinión pública.

Por otra parte, preguntada sobre mordidas o comisiones de Ábalos, Andrea dice que nunca le vio un alto nivel de vida. Entiende que no se pueden ocultar gastos de cientos de miles de euros que se le atribuyen. «José Luis nunca ha estado sobrado de dinero, todo lo contrario», zanja. Aunque el ex ministro no está precisamente contento con que sus ex parejas hablen, Andrea de la Torre ha decidido escribir su propia historia y vivir cómo lo vivió todo de primera mano.