La ex novia de Ábalos: «Tengo más nivel de estudios que Begoña Gómez y no estoy impartiendo ninguna cátedra»

Andrea de la Torre Maeso, ex pareja del ex ministro José Luis Ábalos –fue su novia de 2020 hasta marzo de este 2025–, ha lanzado una crítica directa contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, durante su entrevista en OKDIARIO. La mujer que ha permanecido durante años en la sombra del poder ha cuestionado la cualificación académica de la mujer del jefe del Ejecutivo al comparar sus respectivas trayectorias formativas.

«Tengo más nivel de estudios que Begoña Gómez y no estoy impartiendo ninguna cátedra», ha declarado De la Torre. La declaración se produce en un momento de máxima tensión judicial para el entorno de Moncloa, con Begoña Gómez investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios relacionados con su actividad profesional en la Universidad Complutense de Madrid. La mujer de Sánchez tiene un título de marketing de una academia privada que vende como licenciatura oficial.

De la Torre, que tiene estudios en Recursos Humanos, Gestión Administrativa e incluso Derecho –está cursando esa carrera en la UNED–, asegura que la Justicia y la UCO realizan su trabajo profesionalmente en el caso Begoña Gómez y otros. Preguntada sobre si considera que existe un acoso y derribo a toda costa al presidente por las múltiples investigaciones que afectan a su entorno, incluyendo a su hermano David Sánchez, Andrea de la Torre ha defendido la actuación judicial: «Confío en la Justicia».

«No estoy para nada de acuerdo con todo el ataque que ha habido por parte del Gobierno a jueces, a fiscales, a profesionales que han hecho su trabajo», ha declarado rotundamente.

Critica la estrategia gubernamental de cuestionar la independencia judicial, argumentando que «hay muchas garantías para que algo se pueda terminar sabiendo si ha habido irregularidades». «Incluso aunque las cosas tengan una apariencia, en primera instancia, pasa al final por el resto [y se aclara]», remarca.

La ex pareja de Ábalos en su recta final como ministro ha trabajado como técnico de recursos humanos. Además, ha superado una oposición con las mejores calificaciones. «Tuve las mejores notas de la oposición», ha recordado durante la entrevista, subrayando su meritocracia frente a lo que considera un trato de favor hacia Begoña Gómez.

El caso de Begoña Gómez se ha convertido en uno de los flancos más vulnerables de Pedro Sánchez. La esposa del presidente ha sido citada a declarar en varias ocasiones por el juez Juan Carlos Peinado. Las investigaciones judiciales han puesto el foco en su cátedra en la UCM a pesar de no tener un título oficial. El magistrado investiga si la esposa del presidente ha utilizado su posición para favorecer intereses privados. Estudia si usó a una asesora de Moncloa pagada para gestionar actos oficiales para conseguir dinero de empresas privadas para alargar la duración de su cátedra.

Trabajo en Logirail

Tras un tiempo trabajando en la empresa pública Logirail, en el que tuvo mucha carga laboral, decidió irse: «Me cambiaron las condiciones y pude decidir irme en ese momento porque no me interesaba. En mi caso tenía la titulación específica para ser técnico de recursos humanos, que además a la vez estudiaba».

En otro pasaje dice: «Ahora mismo es José Luis el que no tiene interés en hablar. Desde un primer momento me ha dicho que no hable, que no tendría que contestar a ningún periodista porque luego se sacan las cosas de contexto. Pero llega un momento en el que me da igual que se saquen las cosas de contexto. Hay cosas que hay que explicar. Soy yo la que tiene que verse con fuerzas para asumir las posibles consecuencias. Creo que, por supuesto, no he hecho nada que le perjudique. Lo que me decía es que hablando de ciertas cosas, el juez me puede llamar a declarar… Pues le vendría estupendamente porque no tengo nada que decir malo sobre él».

Durante la conversación, Andrea de la Torre ha manifestado que «nunca he tenido el más mínimo interés» en conocer a Pedro Sánchez o a su esposa, marcando distancias con el círculo presidencial pese a haber compartido años con uno de los ministros más influyentes del Gobierno socialista.

Las declaraciones de Andrea de la Torre se enmarcan dentro de una extensa entrevista en la que ha desvelado detalles inéditos de su relación con José Luis Ábalos y del funcionamiento interno del PSOE. La joven malagueña de 28 años confirma la reunión secreta entre Santos Cerdán y el ex ministro tras la detención de Koldo García, así como el conocimiento previo de Pedro Sánchez sobre las investigaciones judiciales.

«Pedro Sánchez es quien informa a José Luis antes de que conociésemos públicamente ningún informe de la UCO. Le cuenta que Koldo está siendo investigado», ha revelado De la Torre, apuntando a una información privilegiada del presidente sobre los casos judiciales.

La ex pareja del ex ministro ha sido especialmente crítica con la gestión política del escándalo, considerando que «la contundencia sólo se ha utilizado con José Luis Ábalos» y calificando de «paripé» el discurso oficial del PSOE contra la corrupción, ya que quisieron comprar a Ábalos a pesar de que supuestamente era corrupto.