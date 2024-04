Begoña Gómez vendió su licenciatura en Marketing como un título universitario, pero es de una academia

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está siendo noticia estos días por su supuesta vinculación al caso Koldo y por sus negocios, que parecen florecer al calor de los círculos de influencia de su marido. No en vano el PP acusa a Sánchez de «pagar» en el Consejo de Ministros los «negocios» de su mujer. La oscuridad que envuelve Begoña Gómez, ya afloró hace unos años, cuando OKDIARIO publicó que la licenciatura en Marketing que figura en su currículum, en realidad no es tal: es un título no universitario, no homologado y, por tanto, no oficial. Al mismo tiempo, siembra la confusión sobre el centro en el que lo obtuvo.

Begoña Gómez no cursó sus estudios de licenciatura en el ESIC -escuela de negocios y centro universitario de destacado prestigio- sino en una entidad privada que funcionaba a modo de academia y se llamaba M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios. Se creó en 1989 y 10 años después se fusionó en la corporación ESEM. Para estos estudios no se exigía como requisito tener aprobada la Selectividad, pues los alumnos de «nivel Bachillerato» podían matricularse en ellos, según indicaban tales titulaciones.

En las numerosas referencias sobre la mujer de Pedro Sánchez (e incluso ella misma en un CV en la red Xing.com) se asegura erróneamente que ese título no oficial, que le sirvió para dirigir el Africa Center del Instituto de Empresa, fue expedido por el ESIC. OKDIARIO confirmó que no fue así. Compañeros de la promoción de Gómez en la M&B Escuela Superior explicaron que, durante cuatro años, cursó allí sus estudios de Marketing. Fue después cuando hizo un máster en Business Administration (MBA) en el ESIC.

Academia, no escuela universitaria

La M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios, ubicado en Madrid, era un centro privado. En realidad, podría calificarse más bien de academia que de una escuela universitaria, tal y como se las conoce en la actualidad. De hecho, estaba reconocida dentro de la categoría denominada CNAE (Calificación Nacional de Actividad Empresarial) 8559-Otra educación n.c.o.p.

Dudas sobre la fecha de promoción

El currículum de Begoña Gómez arroja también dudas sobre la fecha exacta de esos estudios de supuesta licenciatura de Marketing. Como reveló OKDIARIO, en un perfil de Xing.com, red de contactos profesionales, Gómez asegura que empezó su supuesta licenciatura en Marketing en el ESIC en 1989. Eso implicaría que sólo tenía 14 años (nació en Bilbao en 1975).

Sus compañeros en la M&B Escuela Superior afirman, en cambio, que se trató de la promoción 1991 a 1995. Aunque, de ser así, las fechas tampoco cuadran ni resultan razonables: Begoña tendría apenas 16 años. Una edad improbable para este tipo de titulación. Desde Moncloa se evitó dar entonces a OKDIARIO detalles sobre la preparación académica de Gómez. «Moncloa no ofrece información sobre la incorporación de Begoña Gómez al IE», fue la única respuesta desde el Gobierno.

Begoña Gómez y la Complutense

La relación de Begoña Gómez con la Complutense viene de años. En 2018, OKDIARIO ya publicó que esta universidad madrileña avaló la licenciatura falsa de la mujer de Pedro Sánchez para colarla en sus másters. Pese a que Begoña Gómez no tiene ninguna licenciatura oficial -por mucho que ella fuera asegurando que sí-, la universidad presentó en sus currículums oficiales a la mujer del presidente como «licenciada en Marketing».

La entidad educativa no sólo no rechazó la falsedad, sino que la aceptó y trasladó a los alumnos el currículum de Begoña Gómez como supuesta licenciada. Todas las universidades –y con más razón las públicas– exigen la acreditación real de las titulaciones de sus profesionales y alumnos. Y, para ello, comprueban efectivamente el currículum académico de sus profesores.

Como prueban las dos imágenes que mostraba OKDIARIO fue la propia Complutense la que incluyó en sus presentaciones oficiales el perfil de la mujer del presidente como licenciada en Marketing.

La Universidad Complutense contrató a Begoña Gómez como profesora, pese a carecer de título oficial. Lo hizo aceptando públicamente su falsa titulación y poniéndola al frente de másteres no oficiales, de forma que pudiese esquivar los requisitos obligatorios de otras plazas de profesor de esa misma universidad -que sí exigen titulación oficial-. Como codirectora de un máster no oficial podía argumentar su «experiencia» como aval para sortear el problema de la falta de licenciatura.