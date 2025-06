La ex pareja de Ábalos denuncia un robo en su coche en pleno escándalo del ‘caso Koldo’

Andrea de la Torre, ex pareja del ex ministro José Luis Ábalos, ha denunciado un robo con fuerza en su vehículo tras ser vandalizado por desconocidos. La joven malagueña, de 27 años, tuvo que recurrir a la Policía Nacional y a la Policía Científica para, a continuación, interponer la correspondiente denuncia después de que los ladrones accedieran a su automóvil.

«Estoy afónica por lo mal que lo estoy pasando, me abrieron el coche, tuvo que venir la policía, la Policía Científica, poner la denuncia…», indica Andrea, visiblemente afectada. La víctima explicó que los perpetradores no sustrajeron objetos de valor porque había tomado la precaución de no dejar cosas importantes. En el interior del vehículo sólo había «un aspirador nuevo recién comprado».

El incidente obligó a que una grúa trasladara el automóvil hasta un depósito municipal este jueves, ya que la propietaria en ese momento carecía de las llaves del vehículo tras ser forzado. «Como no tenía yo llave del coche, se lo tuvo que llevar la grúa a un depósito y he tenido que ir a por él», explica la afectada.

La naturaleza del robo presenta características peculiares, ya que los autores no se llevaron objetos de valor económico, que se encontraban en el interior del vehículo. Esta circunstancia ha generado perplejidad en la víctima, quien no encuentra explicación para lo selectivo que fueron delincuentes.

El suceso se produce en un momento especialmente delicado para De la Torre, quien recientemente había expresado su malestar tras conocer que Ábalos fue sorprendido por la UCO con una actriz pornográfica en su domicilio valenciano el pasado 10 de junio. «Llevaba varias semanas detrás de mí con el te quiero, te echo de menos… etc, siempre con mentiras», había manifestado la joven sobre el comportamiento del ex ministro.

Precisamente los agentes se hicieron con copias de documentos clave. No obstante, los archivos más delicados se los encontraron a su ex colaborador Koldo García cuando le detuvieron en febrero de 2024. El asesor grabó, por ejemplo, a Santos Cerdán hablando abiertamente de comisiones. Es por ello que otras personas cercanas a Ábalos mantengan papeles de interés para el caso.

El robo se produce en un contexto donde De la Torre se encuentra en una situación de vulnerabilidad emocional. La joven había confesado encontrarse «afónica de llorar» tras conocer las mentiras del ex ministro, quien le había hecho creer que supuestamente se encontraba «solo, depresivo y en arresto domiciliario». Fue mentira.

Segundo coche atacado

Este episodio se enmarca en una serie de incidentes relacionados con vehículos vinculados al entorno del caso Koldo. Anteriormente, el Audi A8 de Víctor de Aldama fue tiroteado en noviembre de 2024. Los agresores dispararon tres veces contra el coche blindado, con impactos concentrados en la ventanilla del conductor, aunque sin causar heridos al encontrarse vacío en ese momento. Nunca se llegó a aclarar ese incidente, pero la fotografía no deja lugar a dudas sobre los daños causados en ese coche de alta gama.

La denuncia interpuesta por De la Torre quedará ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si existe alguna conexión entre este suceso y la compleja situación judicial que rodea al ex ministro Ábalos en el marco de la investigación del caso Koldo. Todo, a escasas horas de su declaración en el Tribunal Supremo, cuando se volverá a valorar la adopción de medidas de restricción de derechos fundamentales.

El episodio añade un nuevo elemento de inquietud a una situación ya de por sí compleja para la ex pareja del político socialista, quien se ha visto envuelta en una vorágine mediática tras conocerse su relación con el investigado ex ministro. La sustracción de objetos sin valor aparente del vehículo plantea interrogantes sobre las verdaderas motivaciones de los autores de este latrocinio, término que define el robo con violencia en las cosas, pero que en este caso adquiere matices de particular extrañeza por su selectividad.