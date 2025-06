La «modelo» amiga de Ábalos tras salir su nombre a la luz: «Esto es una puñetera locura, es insoportable»

La vida de Anais D. ha dado un giro en los últimos días, desde que esta semana se conociera que se encontraba en el domicilio de José Luis Ábalos cuando el pasado martes 10 de junio los agentes de la UCO registraron la vivienda del ex ministro. La joven lamenta la «insoportable» situación que le ha tocado vivir a raíz de que se hayan difundido los datos de su identidad.

Sus datos personales y su trabajo como actriz de cine para adultos han trascendido a los medios de comunicación y permanece recluida en su casa de La Pobla del Vallbona (Valencia) sin salir tratando de evitar el foco mediático.

«La verdad es que no estoy bien, estoy que me están agobiando ahí abajo, no dejan de molestarme aquí en mi casa, no puedo bajar ni a comprar, ni a comprarme comida, ni nada, esto es una puñetera locura», explica Anais D. en una conversación telefónica con este periódico.

Y prosigue: «No quiero que me llamen, no quiero hablar con ellos, no quiero abrir la puerta y ahí siguen llamándome, pum, pum, están debajo de mi casa, es insoportable tío».

La joven lamenta su situación actual, de la que, por otro lado, no culpa a Ábalos. Tal y como le contó a OKDIARIO, mantenía una «amistad pura y dura» con el ex ministro, del que dijo que «siempre estaré eternamente agradecida en toda mi vida de haberlo conocido». En declaraciones exclusivas a este medio, Anais D. niega categóricamente cualquier tipo de relación sentimental con el ex ministro. «Somos amigos. Amistad pura y dura. Y de ahí no pasa», afirma con rotundidad. La joven rechazó también cualquier insinuación sobre servicios de acompañamiento: «Yo no me dedico a nada de eso. Nunca, ni me he dedicado a eso. Nunca jamás».

La modelo relató que conoció a Ábalos «hace un mes» a través de una tercera persona y que su presencia en la vivienda se debía a que «le ayuda a limpiar la casa». Describió al ex ministro como «un encanto como persona, como amigo», añadiendo que «es un amigo que puedo confiar en él 100% y que nunca me ha fallado».