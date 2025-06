Un agente descubrió a la ‘modelo’ con un USB escondido cuando bajaba a pasear el perro de Ábalos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió el pasado 10 de junio a una modelo en el domicilio del ex ministro José Luis Ábalos en Valencia intentando ocultar un disco duro USB en un pantalón cuando iba a sacar al perro del ex secretario de Organización del PSOE, según documentación del caso a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Los agentes del Instituto Armado relatan así la escena: «Al inicio de la diligencia se encuentra en el domicilio José Luis Ábalos (…) con una mujer» que responde a las siglas A. D. G. Acto seguido, los investigadores señalan que «Ábalos manifiesta la necesidad de que la Sra. D. G. saque al perro que también se encuentra en la vivienda». Ante esta situación, dice el informe, un agente de la UCO «observa cómo Ábalos le indica que lleve algo de desayuno, procediendo ella a ingresar a una de las habitaciones. Antes de salir del domicilio, el agente nota que la Sra. D. G. lleva algo oculto en su pantalón», recoge la Benemérita.

Ante esta circunstancia, una agente realizó un cacheo a la joven de 32 años, «observando que la Sra. D. G. oculta un disco duro en su pantalón», prosigue la Guarda Civil. Este dispositivo, según la descripción de los investigadores, se trata de un disco duro externo de color azul, de la marca WD-MY Passport.

En concreto, el registró comenzó a las 8.50 horas de la mañana del pasado miércoles en la casa de Ábalos en Valencia, y la abogada del ex titular de Transportes se personó en lugar a las 9.36 horas.

Según ha podido saber OKDIARIO, se trata de una amiga que iba a limpiar su casa a la que el ex ministro conoce desde hace un mes. En una web se presenta como «modelo valenciana de imagen con experiencia, con 1,70 de altura, 90 de pecho, 60 de cintura y 90 de cadera», aunque hace tiempo que ya no se dedica al mundo de la moda, y trabaja en una empresa de lámparas.

Presunto cobro de comisiones

Los Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en el domicilio de Valencia del diputado del Grupo Mixto por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que le investiga por el presunto cobro de comisiones -en efectivo y en especie- a cambio de contratos de material sanitario durante la pandemia y de obra pública, fundamentalmente, carreteras.

Los investigadores rastrearon el inmueble en busca de documentación sobre contratos de obra civil y le requisaron su teléfono móvil, además de dispositivos electrónicos para su volcado. Entre este material, estaba el USB que A. D. G. intentó sin éxito sacar del domicilio de Ábalos. La Guardia Civil lo impidió.

En el informe de la UCO conocido del pasado marzo sobre el patrimonio de Ábalos, el ex ministro de Transportes consta como propietario de una vivienda en Valencia comprada en 1987, del que sería dueño al 100% «una vez liquidada la sociedad conyugal con su entonces esposa».

Los investigadores también detectaron que Ábalos estaba vinculado a Fiadelso, la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social.

Aunque la sociedad «fue extinguida en el año 2023», para la UCO «resulta de interés» porque «la vinculación de Ábalos y su entorno familiar con

Fiadelso habría perdurado a lo largo de los años, llegando hasta el presente», según recogió Ep.

En dicho informe figura a su vez que una de las ex mujeres de Ábalos formó parte del patronato de Fiadelso y que, en 2003, el ex ministro -junto a otras

dos personas, entre ellos el presidente de la fundación, Gustavo Casal- compró un local en Valencia donde se ubicó la sede de dicha sociedad. Sobre el mismo pesaba una hipoteca de 135.000 euros y Ábalos era propietario del 33,33% (44.995,50 euros).

Al término del registro de los agentes del UCO el pasado miércoles, que se prolongó durante más de nueve horas, el propio Ábalos declaró que «lo único que les interesaba era el teléfono». Asimismo, Ábalos afirmó que no estaba preocupado porque, «más allá de las cosas íntimas», que confío en que se preservasen, su móvil «no registra una gran actividad desde hace mucho tiempo». «Por lo tanto, todo lo que sea aclarar no me molesta, así es que estoy muy bien», sentenció.