«No es mi voz»: ésta será la estrategia procesal de Cerdán en el caso de los audios de la UCO

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán basará su defensa ante el juez Ángel Hurtado en negar categóricamente que la voz que aparece en las grabaciones aportadas por la UCO sea la suya. Ésta será la línea argumental principal cuando comparezca el próximo 25 de junio ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo.

Cerdán no admite culpabilidad alguna y se reafirma en que no se reconoce en las conversaciones interceptadas donde supuestamente se habla sobre el cobro de comisiones. El dirigente socialista mantendrá ante el magistrado que la voz que aparece en los audios comprometedores no es la suya, cuestionando así la principal prueba en su contra.

Cerdán comunicó a Pedro Sánchez que dejaba el cargo tras difundirse el informe de la UCO, aunque cuestionó su contenido. «Ese de las grabaciones no soy yo. No me reconozco en esas grabaciones», afirmó Cerdán al jefe del Ejecutivo, manteniendo desde el primer momento su versión de que la voz que aparece en los audios comprometedores no le corresponde.

Además de negar la autoría de las grabaciones, la defensa de Cerdán planteará serias dudas sobre la validez de estas pruebas. «La cadena de custodia de esas grabaciones no se ha respetado», argumentará ante el tribunal, poniendo en cuestión el procedimiento seguido para la obtención y conservación de los audios.

El objetivo es sembrar dudas y ridiculizar las investigaciones. Con esta estrategia, Cerdán no sólo busca su absolución, sino también desacreditar el trabajo de la UCO y minimizar el impacto de toda la operación judicial que ha salpicado a varios dirigentes del PSOE.

La representación legal de Cerdán correrá a cargo del abogado Benet Salellas, conocido penalista que ha defendido a varios políticos independentistas catalanes. La elección de Salellas como letrado responde a una recomendación que le hicieron al dirigente socialista desde las filas de Bildu, según han confirmado fuentes cercanas al OKDIARIO.

El ex secretario de Organización del PSOE declarará a las 10.00 horas del 25 de junio, tras hallarse «consistentes indicios» sobre su presunta participación, junto al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García, en la adjudicación ilegal de obras a cambio de comisiones, por lo que ha apuntado a presuntos delitos de integración en organización criminal y cohecho.

El nombre de Cerdán apareció en la causa el pasado 12 de junio, cuando se dio a conocer el contenido del informe de la UCO sobre el análisis de varias grabaciones que encontraron en el móvil del ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García.

En dicho informe, la UCO sitúa a Cerdán como origen de una presunta trama de cobro de comisiones por obra pública. Según los agentes, su protagonismo varió: menguando primero, para «gestionar pagos» a Ábalos y a Koldo -sólo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros-; para finalmente volver a ascender.

Este mismo miércoles ha trascendido que la UCO localizó en el registro del domicilio de Joseba Antxon Alonso Egurrola un documento que revela que Cerdán era dueño del 45% de Servinabar, una de las principales empresas vinculadas a la presunta trama de amaños de obra pública. Los investigadores precisan que se hizo con adjudicaciones del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.