Las grabaciones secretas realizadas por Koldo García revelan que el asesor de José Luis Ábalos dijo a Santos Cerdán: «450 se le dieron en tres sobres». Por su parte el secretario de Organización del PSOE y hasta este jueves mano derecha de Pedro Sánchez se enfadó: «¡Koldo! Que no quiero que hables de esto, que no se habla».

OKDIARIO accede a todos los audios de Koldo García que, como adelantó este periódico en mayo, grabó en secreto durante años y que destapan el funcionamiento interno de una red de corrupción en el núcleo duro del PSOE con la que se repartía comisiones millonarias procedentes de contratos públicos.

La conversación del 21 de enero de 2021 revela el pánico de Cerdán cuando Koldo comienza a detallar las entregas: «Me puedo equivocar en algo y entonces pediré perdón… 450 se le dieron en tres sobres…», confiesa el asesor. Cerdán intenta frenar las revelaciones: «Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos y punto».

Pero Koldo continúa: «Vale, 50 de las otras dos, que son la vieja y…». La desesperación del dirigente socialista estalla: «¡Koldo! Que no quiero que hables de esto, que no se habla». Pese a los intentos de silencio, Koldo insiste: «70 de…», provocando la exasperación final de Cerdán: «Koldo… Que sí. Ya está, que no hay que decir tantas cosas… Se pone, se ve y, y se rompe. Que es lo que… ¡joder! Que no hay ningún… y no hablar… punto».

El informe de la Guardia Civil de 400 páginas documenta entregas de efectivo en sobres por valor de al menos 450.000 euros, según confiesa el propio asesor ministerial a Santos Cerdán y José Luis Ábalos en una conversación del 21 de enero de 2021.

El sistema de entregas se complementaba con transferencias adicionales. Koldo especifica en las grabaciones: «50 de las otras dos», en referencia presuntamente a otros 50.000 euros procedentes de operaciones paralelas. Los investigadores han documentado que el total de comisiones ascendía a al menos 1,07 millones de euros vinculados a cinco contratos millonarios adjudicados irregularmente.

Según la UCO de Delincuencia Económica, los audios analizados proceden de cuatro dispositivos intervenidos en febrero de 2024 –el día de su detención– en el domicilio de Koldo García en Alicante: tres teléfonos iPhone y una grabadora digital Philips.

Las conversaciones tuvieron lugar en ubicaciones de especial relevancia institucional. El primer audio analizado, de abril de 2019, fue grabado en las oficinas del entonces Ministerio de Fomento en Paseo de la Castellana. Koldo García mantuvo una extensa conversación con José Luis Ábalos, interrumpida en dos ocasiones por personal del ministerio.

Otro de los audios más significativos corresponde a abril de 2019, grabado en la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde García se reunió con Santos Cerdán tras coordinarse previamente por WhatsApp.

Los investigadores han empleado múltiples fuentes para la identificación de los interlocutores: análisis de voz comparando con intervenciones públicas, referencias cruzadas con conversaciones de WhatsApp, contexto temporal y geográfico, y las propias menciones por nombres durante las grabaciones.

La Guardia Civil destaca que Koldo García portaba los dispositivos de grabación de forma oculta, lo que se deduce de las interferencias compatibles con fricción próxima al sistema de captación de sonido.

Especialmente relevante resulta el audio de noviembre de 2020, con una duración de 12 horas y media, donde García acompañó a Ábalos en su agenda oficial, incluyendo su participación en un foro de Ingeniería y Obra en el Auditorio Benacourt de Madrid. Durante esta extensa grabación se registraron conversaciones con múltiples personalidades, incluyendo a la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y el director general de Carreteras, Javier Herrero Lizano.

Los audios más recientes corresponden a noviembre y diciembre de 2023, cuando ya circulaban informaciones sobre irregularidades en la compra de mascarillas. En estas fechas, Koldo García mantuvo encuentros tanto con Ábalos como con Santos Cerdán en establecimientos hosteleros debajo de la casa de este último en el barrio de Chamberí.

En la conversación del 2 de febrero de 2022, grabada en un restaurante hawaiano, Koldo García llegó a decir a Santos Cerdán: «José no es un corrupto, Santi, hazme caso» y «ten cuidado Santi, hay mucho hijo de puta».

Las grabaciones de lo que empezó como caso Koldo en la Audiencia Nacional y ahora es el caso en el Tribunal Supremo que acorrala a los dos más estrechos colaboradores de Pedro Sánchez abarcan un periodo de casi cinco años, desde abril de 2019 hasta diciembre de 2023, documentando la continuidad en las relaciones entre los tres protagonistas principales del caso a lo largo de diferentes etapas políticas y administrativas.