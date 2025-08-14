El barrio de la Latina es esta semana protagonista en Madrid ya que desde hoy hasta el 17 de agosto se celebran las Fiestas de La Paloma 2025. Unas fiestas que llegan con un programa cargado de actividades para todas las edades, pero también la oportunidad de disfrutar de la gastronomía más típica de esta verbena como por ejemplo el famoso bocadillo de calamares, y como no, el poder beber bebidas como la limonada madrileña. Pero dónde tomar todo eso. Seguro que estos días encuentras más de un lugar en el que se ofrece todo esto y más pero si deseas una ruta de locales, toma nota porque estos son los mejores bares de La Latina para celebrar las fiestas de la Paloma.

La verbena de la Paloma tiene de todo, entre lo castizo, lo tradicional, la música de los conciertos, las partidas de mus o los bailes de chotis y como no, la procesión de la Virgen de la Paloma, pero entre todo ello, apetece entrar en uno de los muchos bares del barrio de la Latina y dejarse llevar por el ambiente festivo. Además, con las temperaturas que hace estos días en Madrid, y si estás con amigos, nada como esa limonada bien fría, una cerveza o lo que te apetezca y todo ello acompañado por ejemplo de pinchos de tortilla y si quieres encontrar lo mejor de lo mejor, estos son los bares donde más y mejor se viven las fiestas de La Paloma. Algunos llevan décadas sirviendo tapas, otros se han hecho un hueco con propuestas más modernas. Todos tienen en común que, si entras, acabas volviendo.

El Viajero

En la plaza de la Cebada, dentro de un palacete del siglo XIX, se esconde uno de los rincones más conocidos de La Latina. El Viajero tiene tres plantas, pero el lugar estrella está arriba: su terraza. Desde allí se ve la Basílica de San Francisco el Grande y buena parte del barrio. Es perfecto para pedir algo al final de la tarde, cuando el sol baja y el bullicio de las calles llega como un murmullo desde abajo.

La Potente

En plena Cava Baja, La Potente es sinónimo de barra llena. Los precios son razonables, el ambiente es cercano y durante las fiestas instalan una barra en la calle para que no tengas que entrar si no quieres perderte nada. Entre una tapa y otra, siempre hay alguien con quien cruzar unas palabras, porque aquí la fiesta también se vive de pie, cerveza en mano.

Pez Tortilla

A pocos pasos, este local es la perdición para los amantes de la tortilla de patatas. Jugosa, sabrosa y con ese punto que engancha, es la opción perfecta para acompañar una caña bien fría. Durante las fiestas no paran de salir porciones, y muchos hacen lo mismo: entrar, pedir, y volver a la calle a seguir disfrutando.

Mercado de la Cebada

Aunque durante la verbena muchos se quedan fuera, en las terrazas y las calles, este mercado sigue siendo un punto interesante para comer. Tiene puestos con opciones para todos los gustos y está justo al lado de la plaza que le da nombre, por lo que es difícil no pasar por delante si te mueves por el barrio.

LaLina

A pocos pasos de la salida de metro de La Latina, junto al teatro, encontramos LaLina. Su propuesta es ideal para quienes buscan opciones sin gluten, ya que el 95 % de su carta está libre de este ingrediente. Perfecto para picar algo antes o después de un concierto en Las Vistillas, es un local acogedor que combina bien con el ambiente festivo de estos días.

El Bombín de Sabina

En esta taberna tradicional vivió Joaquín Sabina en 1977, tras su regreso de Londres. Hoy mantiene ese aire castizo que la hace especial. Es un lugar para quienes buscan historia y buena conversación, acompañada de una copa o una tapa clásica. Durante las fiestas, conserva ese encanto de bar de toda la vida, con clientela habitual y visitantes curiosos.

La Buha

Moderna pero acogedora, con una decoración que invita a quedarse, La Buha esconde una cueva en su interior. Su plato estrella son las tortillas rellenas, con hasta 22 combinaciones distintas. Entre ellas destaca la de patatas con queso de cabra y cebolla caramelizada, todo un éxito entre quienes repiten cada año. En fiestas, el trasiego es constante, y no es raro ver cómo las tortillas salen de cocina una tras otra.

Cava Baja 17

En plena Cava Baja este bar ofrece pinchos gourmet elaborados a diario. Su carta sorprende con opciones como un crepe de espinacas con gulas al ajillo y huevas de salmón o un pan bao frito con huevo confitado, trufa y chicharrón de Cádiz. Además, cuenta con salas climatizadas, algo que se agradece cuando el calor aprieta en agosto.