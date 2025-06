Koldo confesó que dio el chivatazo de la investigación a Sánchez: «Yo quise que llegara al presidente»

«Yo quise que llegara al presidente», con estas palabras Koldo García confesó a Santos Cerdán que dio el chivatazo de la investigación a Pedro Sánchez. Así se desprende de una conversación intervenida por la UCO que grabó Koldo en un encuentro con Santos Cerdán el 12 de diciembre de 2023 en un establecimiento público.

En un primer momento, Koldo le recriminó a Cerdán que llevara tanto tiempo detrás de él para concertar un encuentro. El ahora ya ex secretario de Organización del PSOE justificó el distanciamiento alegando que le habían avisado de que le estaba investigando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. A continuación, la conversación completa:

Koldo García: Llevo un año detrás tuyo, que también entiendo las cosas, pero bueno.

Santos Cerdán: Es que a mí me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil.

Koldo García: Sí, sí, sí, sí.

Santos Cerdán: No ha salido nada, o sea que…

Koldo García: Bueno, te voy a comentar. Yo estuve (susurra) (Ininteligible), quien estuvo hablando con el presidente… cuando tuve (Ininteligible) le mandé el recado con un par de personas. Llegó a Óscar López, Antonio Hernando, hablé con José, con José Luis y sin que dijeran nada ¿Qué es lo que hice? Obviamente que también habló con MAR, estuve hablando con (Ininteligible).

Santos Cerdán: (Ininteligible).



Koldo García: Yo, yo, yo le dije, lo que hice llegar, lo tengo aquí.

Santos Cerdán: (Ininteligible).



Koldo García: El que te descubrí fui yo.



Santos Cerdán: Ah vale, vale.

Koldo García: Mira. ¿Por qué motivo? O sea, que me dijeron que en el Parlamento Europeo, sí, sí, estuvieron hablando con el presidente y el presidente dijo que yo era un corrupto y que me quería muerto (Ininteligible).

Santos Cerdán: (Ininteligible).

Koldo García: Pero, ¿qué es lo que pasó? (Ininteligible), quien mandó ese, ese hilo fui yo mismo. ¿Por qué motivo lo hice? (Ininteligible). Yo cogí al tío ese (Ininteligible), en mi casa, ¿vale?, que yo tengo una propiedad que está a nombre de mis padres y luego invertí en una casa, una casa, pero en realidad es mía, por lo que os expliqué. Yo pillé a dos coches siguiéndome, o sea. ¿Por qué? Al tercer día, ya es un poco cantoso.

Santos Cerdán: Ya, ya.

Koldo García: Yo no soy gilipollas y enseguida me acuerdo de las cosas. Yo tengo un pequeño campo que compré, ¿vale? Tengo, yo tengo plantado, olivos (Ininteligible), pitahaya, y yo voy todos los días allí, a (Ininteligible) ¿vale? Yo lo que he hecho es, a través de (se traba), además, le pedí ayuda a Jacobo Pombo, le pedí ayuda a varias personas (Ininteligible) pagar mi nómina, ¿vale? Para poder salir adelante, a todo el mundo le pedí. A mí me han dado por culo (Ininteligible). Es verdad que tengo una pensión, ¿vale?, y con el dinero de Pati (Ininteligible) y con los alquileres de los pisos estamos pagando la hipoteca, ¿vale? Entonces yo tengo alquilado los pisos. (Susurra) (Ininteligible) de dos coches de la Guardia Civil (Ininteligible), yo tengo todavía relación con Guardia Civil, con Policía, tenía también una conversación (ininteligible) con Guardia Civil de UCO ¿vale? Cuando me lo dicen (ininteligible) del CNI (fonético) o son de actividades especiales.

Santos Cerdán: Qué bárbaro.

Koldo García: Yo pensé que eran del (ininteligible) que era lo que me preocupaba, pero son de UCO, no me preocupa en absoluto. Paré el coche, me bajé del coche y fui (Ininteligible) y le dije «no tenéis que romper la puerta, si queréis entrar en casa yo os doy un juego de las llaves y ya está». Me fui directamente al Coronel de la Guardia Civil que lleva la Unidad Especial (Ininteligible) de Anticorrupción de Europa. Esto viene de las investigaciones de la UCO de las mascarillas por Anticorrupción de Europa. Me senté con él y le dije (susurra) (Ininteligible) si necesitaban algo en concreto, yo te explico absolutamente todo, o sea la hipoteca, de dónde he sacado todo, tal y cual, ¿sabes? Sabéis cuál es mi vida (Ininteligible) o sea yo os autorizo absolutamente a todo, coño, pero no hagáis el gilipollas, ¿vale? No voy a permitir que me estén siguiendo, coja la escopeta de caza o coja el subfusil que tengo de asalto, que (Ininteligible) por él y (Ininteligible). No, no jodas más de la cuenta, digo, no vaya a ser que se me crucen los cables. A mí me parece bien, no hay ningún problema, yo (Ininteligible), pero lo que no cayó nadie, eso es muy muy gracioso, es que no solo me estaban investigando a mí, también estaban investigando a Salvador Illa, a Luis Palomina, al secretario de Salvador, a José, al hijo de José, o sea, había 28 personas implicadas en la investigación, que sigue abierta, (Ininteligible) y que me hagan todos los informes que ellos quieran. Yo sé que se llegó al presidente, porque (Ininteligible) porque yo quise que llegara (Ininteligible), ni de un lado ni de otro. Lo que, lo que me gustaría a mí que llegara también al jefe, o sea hablo por ti, es que yo llevo dos años y tres meses…