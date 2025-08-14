Mario Picazo tiene la mejor noticia y pone día a la bajada de temperaturas: «Vamos a tener que…»

La mejor noticia llega de la mano de Mario Picazo, pone día a la bajada de las temperaturas que tenemos por delante. Vamos a tener que prepararnos para darlo todo en unas jornadas en las que tiempo puede acabar siendo un problema para todos aquellos que han empezado unas vacaciones para los que las altas temperaturas no son algo positivo. Esta ola de calor impide una serie de actividades al aire libre que implican salir de casa a las horas centrales del día sin la existencia de un refugio climático.

En algunas zonas del país este mes de agosto se han llegado a superar los 40º de temperaturas, por lo que, deberemos empezar a pensar en todo lo que nos está esperando en unos días en los que el calor acaba siendo el gran protagonista. Será mejor que nos empecemos a preparar para dar un importante giro radical como consecuencia de algunos detalles que quizás no teníamos en mente. Tocará ver qué es lo que nos espera en unos días en los que las temperaturas pueden acabar siendo esenciales en estos días.

La mejor noticia de todas la trae Mario Picazo

Este experto en el tiempo nos trae la mejor noticia posible, Mario Picazo parece que ya sabe perfectamente qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que podemos empezar a ver llegar un cambio destacado. De estos días de agosto en los que hemos tenido unas temperaturas muy por encima de lo habitual, a un mes de agosto en el que tendremos que ver un cambio destacado.

Parece que esta ola de calor ya tiene los días contados y en especial en estos días en los que parecerá que todo se mueve a gran velocidad. Es importante estar muy pendientes de unos cambios en los que el buen tiempo acabará siendo el que nos acompañe en estos días.

Tocará ver qué es lo que puede pasar en unos días en los que el tiempo parece que cobra un protagonismo extra. Sobre todo, si nos fijamos en lo que está por llegar, con unas cifras que pueden cambiarlo todo, empezando por unas temperaturas que están muy por encima de lo que imaginaríamos. Esta terrible ola de calor, parece que ya tiene los días contados y Mario Picazo nos explica cuándo terminará.

Pone día para la bajada de las temperaturas

Parece que ya hay día para ver bajar las temperaturas, de tal forma que deberemos empezar a pensar en un cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos haga reaccionar a tiempo. Mario Picazo parece que tiene muy claro qué es lo que puede pasar en estos días.

Tal y como explica este experto en su canal de El tiempo: «La ola de calor que sigue abrasando España y dejando datos extremos, superando el pasado martes los 45.5ºC en Badajoz y los 45.2ºC en Sevilla y El Granado (Huelva), vuelve a tener un nuevo repunte este fin de semana. Incluso se han batido récords de temperaturas. ¿Cuándo acaba la ola de calor? Según la última actualización, se alargará probablemente hasta próximo lunes 18. Esto la convertirá en una de las más duraderas desde que tenemos registros».

Siguiendo con la misma previsión: «Tras el «breve respiro térmico» que tuvimos el miércoles, las temperaturas volverán a subir a partir de este jueves y en muchas zonas durante todo el fin de semana. A partir de este jueves ya esperamos que las temperaturas vuelvan a subir. Subirán en Galicia, el Cantábrico y gran pare del noroeste peninsular. Los 40-42ºC seguirán superándose en el suroeste. El viernes se espera un ascenso muy notable en el Cantábrico, donde pueden acercarse e incluso superar los 40ºC. No se descartan en ciudades como Bilbao, Santander, Oviedo o San Sebastián. En cuadrante nordeste habrá ascensos más ligeros y así, los 40-42ºC se irán superando en más zonas, desde Logroño, Zaragoza, Lleida, Zamora o en el suroeste. En el valle del Guadalquivir superarán fácilmente los 42-43ºC».

Lo que nos está esperando puede ser terrible: «Durante el fin de semana el calor irá a más. El sábado se espera que las temperaturas suban en puntos del sur, este y del centro peninsular, mientras que se producirá un descenso muy notable en el Cantábrico. El sábado podrían alcanzarse de nuevo los 43-44ºC en el valle del Guadalquivir. No se descartan de nuevo los 45ºC. En Zaragoza podrían alcanzar los 42ºC y los 41ºC en Murcia. El domingo a priori habrá pocos cambios, salvo por nuevos descensos en el Cantábrico y subidas puntuales en el extremo tercio peninsular. El calor continuará siendo muy intenso en España».

Pero cuidado porque la ola de calor tiene los días contados: «A partir del lunes, es probable que las temperaturas comiencen a bajar de forma progresiva, primero por el norte y luego que se vayan extendiendo al resto del país con el paso de los días. Aún así, el lunes todavía tendríamos temperaturas altas para la época superando los 40ºC en los valles de los grandes ríos del suroeste. El lunes 18 sería oficialmente el último día de esta ola de calor».