La novia de Ábalos asegura que nunca recibió dinero de Koldo: el local lo compró con ayuda familiar

Andrea de la Torre Maeso, pareja de José Luis Ábalos, ha aclarado las acusaciones vertidas en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, negando categóricamente haber recibido ayuda financiera de Koldo García. Sostiene que a Koldo sólo le hizo consultas cuando ella tuvo un momento de agobio con el banco, pero en ningún caso le pidió dinero. En todo caso, las respuestas del ex asesor ministerial no fueron de utilidad al no ser él experto en el sector inmobiliario.

De la Torre es tajante: jamás ha recibido ni una sola transferencia por parte de Koldo. Ha trasladado que el único intercambio de dinero entre ellos fue cuando le pidió comprar un regalo de cumpleaños para el ex ministro, y posteriormente le devolvió el dinero. Las insinuaciones que está leyendo estos días las enmarca en las derivadas de un informe defectuoso de la UCO, a la vista de que confundió pesos colombianos con dólares americanos.

Cuando la UCO asegura que Koldo y Ábalos intervinieron en la compra para Andrea de un local industrial en el sureste de Madrid, De la Torre esgrime que la propiedad es completa y únicamente suya y de su familia. Niega haber necesitado ayuda de Koldo o de nadie más para esa adquisición. Ella cuenta con el apoyo de su propia familia para sus necesidades económicas.

Tras los acontecimientos recientes y pasados, Andrea de la Torre quiere pasar página. Quiere preservar su salud, evitar daños psicológicos mayores y tener su seguridad garantizada. Quiere que las autoridades no permitan que difundan sus datos personales, fotografías y no se perturbe su tranquilidad.

El informe de la UCO sugería que Ábalos solicitó a Koldo García gestionar un préstamo de 130.000 euros para Andrea, quien finalmente adquirió dos inmuebles por 125.000 euros: un local industrial y una plaza de aparcamiento bajo tierra, ambos en el distrito humilde y marcado cariz trabajador de Vallecas, en Madrid. Andrea ha negado enfáticamente cualquier implicación directa de Koldo en estas transacciones, describiendo su intervención como meramente consultiva y sin resultado efectivo.

Ella le pidió al ex asesor ministerial ayuda con la mudanza a la localidad del sureste de Madrid donde se mudó con Ábalos y no tuvo éxito. La UCO refleja que tuvo que ser el hermano de Koldo, Joseba García, quien echara una mano con la mudanza de Andrea.

Cuando el gestor bancario le preguntó a Koldo por un punto de contacto para abordar temas relativos a la «tasación y demás» a la propiedad de Andrea, Ábalos se «erigió como interlocutor válido», según la UCO. No obstante, ella también habló directamente con el banco. Cuando el financiero se encontraba de baja laboral durante unos días y no respondía, ella se apuró y pidió a Koldo puntualmente que probara a ver si a él sí le hacía caso.

Protagonista involuntaria

Andrea de la Torre, a sus 28 años, se ha visto involucrada de manera involuntaria en un complejo entramado judicial que va más allá de simples transacciones económicas. La joven de origen malagueño creó una pequeña empresa para impulsar un modesto negocio de joyas. Sin embargo, los acontecimientos le están poniendo las cosas difíciles. La angustia y el impacto emocional es lógico en una situación así al verse sometida a un escrutinio público que nunca buscó.

Como cualquier joven de su edad, su contexto familiar ha salido a flote en estos momentos delicados. Es su refugio, un punto de apoyo para afrontar con determinación las insinuaciones externas interesadas. En medio de la tormenta mediática su familia se convierte en su escudo protector. Ve con pesar amenazas y comentarios hirientes en redes sociales del todo incorrectos.

En todo caso, Andrea de la Torre quiere retomar su vida corriente. No se presenta como una víctima, sino como una mujer decidida a recuperar su espacio personal. Apuesta por la resiliencia y quiere ser un recordatorio de que detrás de cada expediente y cada informe hay historias humanas, con sus anhelos y sus miedos.