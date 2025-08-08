Ni perro ni gato: la asombrosa mascota de Eugenia Martínez de Irujo que nadie esperaba

La protagonista de nuestra noticia de hoy es una de las personas más influyentes de la alta sociedad. Eugenia Martínez de Irujo se hizo un hueco en la prensa del corazón después de su matrimonio con el torero Francisco Rivera. No obstante, los medios se hicieron eco de su presencia mucho antes porque es hija de doña Cayetana, la fallecida duquesa de Alba. Con el paso del tiempo, Eugenia se ha convertido en un personaje muy querido y comparte algunos momentos de su vida a través de las redes sociales. Gracias a Instagram nos hemos dado cuenta de que es una gran amante de la naturaleza. Colabora con varios proyectos y le encanta hacer actividades con animales. Pero, lo que nadie sabía, es que su mascota es un simpático cerdo al que trata como un miembro más.

Ni un perro ni un gato, Eugenia Martínez de Irujo ha mostrado unas imágenes en las que aparece dándole un helado a un cerdo. Se llama Gordi y se ha posicionado como una estrella emergente en Internet a raíz de la publicación de la duquesa de Montoro. Aunque ha tenido numerosos animales a lo largo de los años, pocos han despertado tanta simpatía como este peculiar compañero de aventuras. Su presencia constante en las redes sociales de la duquesa ha hecho de él una pequeña celebridad, especialmente por su carácter entrañable y su apetito insaciable. Eugenia le ha dado un helado y él ha reaccionado de una forma que a la gente le ha parecido muy divertida.

El bonito gesto de Eugenia Martínez de Irujo

En plena ola de calor, Eugenia ha compartido un vídeo que ha causado sensación entre sus seguidores. En dicho material aparece disfrutando de un helado para combatir las altas temperaturas, mientras pasea junto a Gordi, que no tarda en mostrar interés por el dulce. Lejos de apartarlo, la aristócrata decide compartir el helado con su mascota, demostrando una vez más el estrecho vínculo que les une. Su entorno ha recalcado en más de una ocasión que Eugenia no es la única persona de su familia que siente pasión por los animales, su madre era exactamente igual que ella.

El cerdo se lanza con entusiasmo a probar el postre, provocando una escena tan cómica como tierna. Eugenia, cubierta con una toalla tras haberse dado un baño en la piscina, no puede evitar reírse mientras Gordi saborea su parte del helado. La escena ha sido grabada y difundida por su marido, Narcís Rebollo, que comparte con ella la pasión por los animales y no duda en inmortalizar estos momentos. En estos momentos hay que recalcar el buen equipo que forma la hija de la duquesa de Alba con su marido. Formalizaron su relación hace mucho tiempo y son una pareja muy estable que siempre conquista a la crónica social

El productor musical también ha mostrado en sus redes el día a día de esta particular familia, en la que Gordi se ha ganado un lugar privilegiado. La complicidad entre Eugenia y su cerdo no deja de sorprender, y vídeos como este no hacen más que reforzar la imagen cercana y divertida de la hija de la duquesa de Alba. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos decir que, en su casa, la nobleza convive con la espontaneidad y el amor incondicional por los animales.

La relación de Eugenia con su familia

Eugenia Martínez de Irujo siempre se ha caracterizado por mantener una postura discreta frente a las polémicas que han salpicado a sus familiares y seres queridos. Uno de los primeros revuelos a los que tuvo que plantar cara fue su separación de Francisco Rivera. Debemos tener en cuenta que el torero siempre ha sido una institución en nuestro país, por eso surgieron tantas dudas cuando anunció su ruptura con Eugenia. En estos momentos, la ex pareja disfruta de una conexión perfecta y han sabido llegar a un acuerdo por el bien de Cayetana, la hija que tienen en común.

La duquesa de Montoro, con el paso de los años, ha tenido que lidiar con situaciones difíciles. Su hermano Cayetano lanzó una serie de acusaciones en la prensa que generaron una ruptura que ha dado mucho de que hablar. Han estado unos meses separados, pero han sabido llegar a un acuerdo. Tanto es así que ambos se han apoyado mutuamente tanto en eventos personales como familiares. Es más, Cayetano tiene previsto pasar por el altar en los próximos meses y su hermana ha confirmado su asistencia. Eso sí, los expertos recalcan que, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, no hay que dar nada por hecho hasta el último momento.