Buenas noticias para las personas de Castilla y León: podrás viajar gratis en bus si cumples este requisito

Si vives en Castilla y León y usas el autobús con frecuencia, esto te interesa. A partir del lunes, muchas personas van a poder moverse por la comunidad sin pagar nada. ¿Cómo? Pues todo es gracias a una nueva tarjeta digital que permite viajar gratis por decenas de rutas metropolitanas e interurbanas y de la que te ofrecemos a continuación todos los detalles.

Se trata de la tarjeta BUSCyL y lo mejor de todo es que no se requiere el que hagas ningún trámite complicado ni acudir a ninguna oficina. Si estás empadronado y la solicitas por internet, recibirás un código QR que puedes llevar en el móvil y listo. De hecho, aquellos que ya pidieron en su momento la tarjeta, ya habrán recibido su código, de modo que a partir de mañana, cuando suban a un autobús, sólo van a tener que enseñarlo y podrán viajar sin pagar. Así de sencillo. Es una medida que la Junta pone en marcha para facilitar los desplazamientos y, de paso, aliviar un poco el bolsillo en estos tiempos. Y la verdad es que la iniciativa interesa si tenemos en cuenta, que más de 130.000 personas ya han solicitado la tarjeta. Algunas incluso ya están usándola, y a partir del 1 de septiembre entrará en funcionamiento de forma general. Por ahora, comienza en Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, pero poco a poco llegará a toda la comunidad. Así que si aún no la tienes, todavía estás a tiempo de pedirla.

Cómo viajar gratis en bus en Castilla y León

La tarjeta BUSCyL es personal y gratuita, y está dirigida a cualquier ciudadano, aunque los empadronados son quienes pueden viajar sin coste. Para comprobarlo, el sistema consulta automáticamente el padrón del INE, así que no hace falta presentar ningún certificado, salvo que se rechace expresamente esa verificación. En ese caso, sí habrá que justificar el empadronamiento.

La tarjeta que se pude pedir desde el pasado 1 de julio, permite desplazarse gratis en todos los autobuses metropolitanos e interurbanos dependientes de la Junta. Importante: solo se aplicará la gratuidad al primer viaje que se valide. Si se usa para pagar el trayecto de otra persona, a esa segunda ya se le cobrará la tarifa normal, descontando el importe del monedero de la tarjeta. Es decir, sirve para una persona por viaje.

Cómo se solicita paso a paso

Lo más rápido es pedirla online. Solo hay que entrar en la plataforma habilitada por la Junta, rellenar los datos y confirmar. Al finalizar, aparecerá un mensaje en pantalla indicando que todo ha ido bien, y poco después llegará el código QR al correo electrónico. Se recomienda revisar también la carpeta de spam.

También es posible hacer el trámite de forma presencial, descargando el formulario desde la sede electrónica o acudiendo a las oficinas de la Junta. Una vez rellenado, puede entregarse en cualquier registro habilitado. Para dudas o incidencias, están disponibles los teléfonos del 012 o del Centro de Control del Transporte (CECOCYL), donde asesoran paso a paso.

Debes saber que una vez la pidas ya no hace falta que la renueves. De hecho, no tiene fecha de caducidad, aunque desde la Junta de Castilla y León explican que cada tres años, se comprobará si se sigue «el cumplimiento de las condiciones y poder continuar con su utilización».

Desde cuándo funciona y en qué rutas

El sistema para poder viajar gratis en los autobuses de Castilla y León empieza a funcionar desde el 1 de septiembre en las rutas metropolitanas de las cinco provincias principales. A partir de ahí, se irá extendiendo progresivamente a las interurbanas del resto, con el objetivo de que en unas semanas esté activo en toda la comunidad. No habrá cambios en horarios ni recorridos: lo que cambia es cómo se accede al servicio.

Mientras tanto, los bonos que ya existen seguirán activos. Ambos sistemas convivirán unos meses para evitar problemas a los usuarios habituales. Aunque la opción digital es la recomendada, quienes no puedan usarla podrán solicitar que se les envíe el código QR en papel.

Un paso adelante para el transporte público

La medida supone un alivio para muchas familias, pero también una apuesta clara por un transporte más sostenible. Promover el uso del autobús gratuito es una forma directa de reducir coches, emisiones y costes. Y si, además, se consigue que el sistema sea cómodo, rápido y fácil de usar, se está construyendo algo que va mucho más allá del ahorro: un servicio público más justo y accesible.

Aunque aún habrá un periodo de adaptación, todo apunta a que esta tarjeta será un antes y un después. La tecnología, bien aplicada, puede facilitar la vida cotidiana. Así que ya lo sabes, si vives en Castilla y León y usas el bus con frecuencia, esta tarjeta te interesa y mucho. No tardes a pedirla y comienza a usarla cuanto antes.