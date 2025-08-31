El último bombazo de Mercadona: un irresistible ambientador de pistacho que hace que tu casa huela a lujo

El pistacho era hasta hace poco, un simple fruto seco que acompañaba a meriendas y postres. Pero lo cierto es que desde hace un par de años, o tres, se ha puesto muy de moda, y supermercados como Mercadona han acertado al convertir este ingrediente en uno de sus grandes reclamos. Primero fue la famosa crema untable, luego el chocolate (que muchos compararon con los dulces de lujo de Dubái) y ahora, la fiebre por el pistacho ha llegado también a los aromas. ¿El resultado? El nuevo ambientador de Mercadona que huele a lujo y que ha causado sensación en redes sociales.

Este nuevo lanzamiento, de la gama Bosque Verde, ha logrado convertir algo tan cotidiano como perfumar una estancia en toda una experiencia sensorial. Se trata en concreto del Ambientador Mikado de Pistacho y es capaz de llenar tu casa con una fragancia dulce, elegante y moderna que recuerda a esos perfumes caros que encuentras en tiendas de diseño o en hoteles boutique. Y lo mejor de todo es que sólo cuesta 2,10 euros. La apuesta de Mercadona ha sido arriesgada pero acertada. No es habitual ver ambientadores con notas de pistacho, y eso ha hecho que este producto destaque desde el primer momento. Además es un ambientador de varillas o varitas, lo que supone todo un acierto porque ofrece ese olor a pistacho durante horas, sin recargar, y sin que la fragancia se vaya al momento, como podría ocurrir con un spray.

El nuevo ambientador de Mercadona que hará que tu casa huela a lujo

Lo primero que sorprende al abrir la caja es lo envolvente de su olor. No es el típico aroma artificial o demasiado cargante que a veces se asocia a los ambientadores. Aquí, el pistacho se presenta con una dulzura cremosa, como si fuera parte de una tarta de alta pastelería, pero con un fondo fresco que evita que sea empalagoso. El equilibrio es perfecto para quienes buscan un toque distintivo sin renunciar a la calidez de un ambiente agradable.

Este Mikado de Pistacho de Bosque Verde viene en un frasco de 40 ml e incluye las clásicas varitas difusoras, que permiten regular la intensidad según el número que se coloquen. Cuantas más uses, más fuerte será el aroma. En condiciones normales, puede durar hasta 4 semanas, siempre dependiendo del calor y la ventilación del espacio. Ideal para colocar en el salón, el baño o incluso en el recibidor.

El fenómeno pistacho continúa

La elección del pistacho no es casual. Este ingrediente se ha convertido en un auténtico símbolo de lujo asequible. Mercadona lo ha sabido explotar muy bien en productos de alimentación, como su crema untable que recuerda a la de reconocidas marcas italianas, o su chocolate relleno, comparado por muchos con los bombones de importación más exclusivos. Pero además hace poco lanzaba una bruma con el mismo olor, introduciendo este fruto seco en el mundo de la belleza, y ahora da un paso más al llevarlo al hogar en forma de ambientador.

No nos extraña para nada que en redes como TikTok e Instagram, ya circulan vídeos de usuarios que lo han probado y no dudan en mostrar su entusiasmo. Hay quien dice que transforma por completo el ambiente del hogar. Otros, incluso, aseguran que han recibido visitas que han confundido el olor con el de una vela de lujo o un ambientador de firma. Y todo eso por poco más de dos euros.

Diseño sencillo, uso fácil y reciclaje consciente

Otro punto fuerte es su presentación. La caja combina tonos verdes y blancos, con ilustraciones de pistachos y crema que remiten directamente al tipo de fragancia que vamos a encontrar. En el interior, el frasco tiene un diseño sencillo y elegante, con líneas limpias que no desentonan con ningún estilo de decoración. Además, cuenta con instrucciones claras de uso: sólo hay que desenroscar el tapón, introducir las varitas y dejar que el aroma se disperse por la estancia.

También se agradece que incluya indicaciones de reciclaje. En la parte trasera del envase se detalla cómo separar el embellecedor y desechar cada parte del producto en su contenedor correspondiente. Es un detalle que refuerza ese carácter cuidado y consciente que muchos buscan hoy en día en sus compras.

Un capricho asequible que marca la diferencia

En definitiva, este nuevo ambientador de pistacho de Mercadona es uno de esos productos que no esperas y que terminan convirtiéndose en imprescindibles. Su precio, de 2,10 €, lo hace accesible para todos los bolsillos, pero su aroma y presentación lo elevan a otro nivel. Es un capricho sensorial, una forma sencilla de transformar el ambiente de casa y darle un toque sofisticado sin gastar de más, así que si lo ves en tu Mercadona más cercano (aunque todavía no ha llegado a todos) no lo dudes y hazte con él. Seguro que en breve se agota y querrás poder decir que tú sí que has podido comprarlo.