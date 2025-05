Eugenia Martínez de Irujo no tiene techo. La hija de la siempre recordada duquesa de Alba se caracteriza por reinventarse continuamente y, gracias a su exposición mediática, llega cada día a miles de personas en sus redes sociales para crear conciencia sobre muchos temas que considera importantes en la sociedad, como es el cuidado de los animales. Sin duda, la hermana de Cayetano Martínez de Irujo -que dentro de unos meses pasará por el altar con Bárbara Mirjan Aliende- es una mujer tres sesenta que llega a todo o a casi todo. Ahora, la madre de Tana Rivera ha organizado una fiesta por todo lo alto en los jardines del Palacio de Liria, un histórico edificio del siglo XVIII, al más puro estilo Bridgerton en la que ha reunido a numerosos rostros de la jet set.

La fiesta de Eugenia inspirada en Los Bridgerton

Una de las cualidades de Eugenia Martínez de Irujo es su creatividad. Desde hace varios años que la socialité colabora con el grupo Sushita -una cadena de restaurantes de sushi en Madrid-. Su papel en este templo gastronómico es crear líneas de vajillas apoyada por su fundadora, Sandra Segimón. De hecho, la pasada Navidad lanzó una colección inspirada en la Nochebuena junto a Lorenzo Caprile, su diseñador de cabecera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo)

Ahora, y por tercera vez, la hija de la duquesa de Alba ha recibido en este palacio familiar a varios rostros conocidos para dar a conocer su nuevo proyecto que combina gastronomía y tradición. A través de sus redes sociales, donde suele estar muy activa y donde comparte gran parte de su día a día, Martínez de Irujo ha publicado cómo fue este festín.

Entre los asistentes destacaron Marta Sánchez, Xandra -que fue la proveedora del vino rosado y floral XF Sierra Cantabria para la ocasión- y Tamara Falcó, Boris Izaguirre, el chef Ramón Freixa o Marina Carmona, Mariola Orellana, que no han dudado en publicar en sus perfiles personales esta velada que combinó gastronomía asiática, música en directo -que corrió a cargo de la hija de Rossy de Palma, Luna Lionne, y unas vistas de ensueño en esta residencia histórica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sushita Café (@sushitacafe)

Para esta ocasión tan especial, Eugenia Martínez de Irujo optó por un look muy acorde a su estilo. Al igual que su madre, el armario de la ex mujer de Fran Rivera está lleno de tesoros revolucionarios. Aunque en muchas ocasiones es muy clásica a la hora de vestir, Eugenia ha optado por no salir -para esta velada- de su zona de confort con un vestido boho chic blanco que combinó con un chaleco floral berenjena.