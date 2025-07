Las cenas de verano tienen algo especial. El aire cálido, las conversaciones que se alargan sin mirar el reloj, las risas que resuenan bajo las luces suaves del jardín. Y si alguien sabe cómo transformar un plan cotidiano en un momento memorable, esa es Eugenia Martínez de Irujo. La duquesa de Montoro ha compartido en redes sociales una de esas veladas que resumen a la perfección su estilo de vida: espontáneo, familiar y rodeado siempre de buena compañía.

La cita tuvo lugar en una acogedora terraza privada, decorada con gusto, donde lo importante no era el protocolo, sino la cercanía. Alrededor de la mesa se reunieron varios rostros conocidos del entorno de Eugenia, entre ellos Cristina Vega Bernáldez y Juanjo Vega, amigos habituales en los planes veraniegos de la aristócrata. También estuvo presente su hija, Cayetana Rivera, que no dudó en unirse al encuentro, demostrando una vez más la estrecha relación que mantiene con su madre. De hecho, fue la joven quien se encargó de capturar el momento con un selfie grupal en el que todos aparecen sonrientes, relajados y con estilismos en blanco y negro, como si sin querer hubieran seguido un dress code implícito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo)

«La noche de parodias», ha escrito Eugenia al compartir la imagen en sus historias de Instagram, dejando claro el tono distendido y divertido de la reunión. Porque más allá de lo visual, lo que transmiten estas fotos es una complicidad que va más allá de la estética. Hay confianza, cariño y muchas historias compartidas en ese grupo que se reúne para celebrar la vida, sin más motivo que el deseo de pasar un buen rato juntos.

Sea como fuere, lo cierto es que las redes sociales de Eugenia funcionan como una especie de álbum digital de momentos auténticos, y esta cena no ha sido la excepción. En pleno arranque del verano, la duquesa alterna escapadas, planes familiares y encuentros entre amigos, construyendo un mosaico de recuerdos que va compartiendo con sus seguidores. Aunque la cena no tuvo una localización pública, es sabido que Eugenia divide su tiempo entre Sevilla e Ibiza, lugares que forman parte de su mapa emocional y veraniego. No sería raro que esta cena tuviera como telón de fondo alguno de esos rincones especiales donde suele refugiarse del ruido mediático. Porque aunque Eugenia sea un personaje público desde que nació, en sus encuentros íntimos mantiene siempre la discreción y el encanto de lo cercano.

Eugenia Martínez de Irujo y su hija Cayetana en una cena. (Foto: RRSS)