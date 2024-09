El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos conversa con OKDIARIO en una semana clave para el caso Koldo. Ábalos echa la vista atrás sin arrepentimiento ni mea culpa. Volvería a contratar a la empresa pantalla de la trama, Soluciones de Gestión, aunque admite que luego la investigó cuando comenzaron a aflorar irregularidades.

P.- ¿Volvería a contratar a Soluciones de Gestión si me tocara?

R.- Claro, sí, a cualquier empresa.

P.- No, Soluciones de Gestión.

R.- Sí, la volvería a contratar. Yo no tenía dudas sobre la honorabilidad de esta firma hasta que salieron informaciones en algún medio y yo pido que se investigue. Eso no lo sabía yo antes. Insto a la empresa que actúe en función de esas noticias para que no le afecte al ministerio por un tema de reputación. En aquel momento a mí me vienes tú diciendo que me vas a traer mascarillas y que las vas a pagar tú por adelantado y que ya las pagaré cuando llegue a España… Claro que sí, claro que sí, porque yo necesitaba esas mascarillas y con ese mecanismo de seguridad en la que no me pillo. Pues, claro que lo hago. Ahora, si tú me dices ‘oye, dame el 50% de adelantado para que yo vaya a comprar mascarillas y el resto me las pagas cuando esté aquí…’