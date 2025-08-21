Adelante Andalucía quiere a «youtubers» y «niños rata» apagando incendios por criticar los impuestos

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido a los «youtubers» y «niños rata» (término despectivo en redes para adolescentes que insultan mientras juegan online) que acudan a apagar los incendios forestales que están arrasando parte del país en lugar de criticar el afán recaudatorio del Estado.

«A esos youtubers y niños rata que hablan de lo malísimos que son los impuestos y que dicen que no sirven, los ponía yo a apagar fuegos, a ver si eso les parece bien», ha afirmado en declaraciones a los medios este miércoles durante una concentración en Cádiz organizada por los sindicatos de bomberos.

Además, García ha cargado contra la gestión estatal y autonómica de los incendios: «El debate político de este verano en torno a los incendios ha dado vergüenza. Que si uno ponía un tuit, que si el otro diciendo que estaba de vacaciones, que si el otro chupando cámara con la chaquetilla, que si la culpa es de uno, que si la culpa es de otro… Los políticos de uno y otro color han dado vergüenza».

El portavoz del partido andalucista fundado por Teresa Rodríguez ha reclamado un «debate serio» para abordar «el cambio climático, las políticas de prevención y las condiciones laborales de los trabajadores» del Infoca, cuyas vidas «se están poniendo en juego».

García, ejerciendo prácticamente de portavoz sindical, ha acusado a la Junta de Andalucía de «maltratar» a los bomberos forestales y de comprar camiones que están «parados» porque no sirven «para andar por el campo».

Incendios en España

Andalucía no registra a estas horas ningún incendio forestal activo. En Los Barrios (Cádiz), el Infoca ha extinguido el fuego que se declaró en la tarde del martes en el paraje Finca La Granja, en una zona de difícil acceso por su orografía. Las llamas se dieron por extinguidas a las 23:30 horas del miércoles.

El incendio forestal declarado en el paraje de Valdesilla, en Aracena (Huelva), ya está controlado tras la movilización de nueve medios aéreos. En lla zona trabajan en tareas de remate y liquidación un grupo de bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente y una autobomba.

También está controlado desde esta mañana el incendio forestal declarado este miércoles en el paraje de Las Asperillas, en Benamaurel (Granada). El fuego ha afectado a una zona con abundante vegetación, pero sin núcleos de población cercanos.

En España, el alivio de las temperaturas está permitiendo ligeros avances que abren una ventana de optimismo en la lucha contra la veintena de graves incendios que permanecen activos en Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias, sin perder de vista el riesgo de reactivaciones.

Extremadura confía en consolidar, tras 10 días, el perímetro del fuego de Jarilla (Cáceres), mientras que en Castilla y León mejora la evolución de muchos de los incendios en la provincia de León, donde sigue con atención un nuevo foco que ha obligado a evacuar la localidad de Igüeña.

Se mantienen cuatro fuegos en Asturias y cinco en Galicia tras dar por estabilizado el incendio de Carballeda de Avia, en Orense.