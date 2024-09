El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos conversa con OKDIARIO en una semana clave para el caso Koldo, la red de mordidas que extendió sus tentáculos por medio Gobierno y que se llevó por delante al entonces todopoderoso secretario de Organización del PSOE. Ábalos no tiene sed de venganza ni manta de la que tirar. Tampoco hay reproches para Pedro Sánchez ni para sus ex compañeros. «Soy un político amortizado, no tengo ninguna responsabilidad y por lo tanto soy prescindible», admite. No se arrepiente de nada, volvería a contratar a Soluciones de Gestión -la empresa pantalla de la trama- y revela una advertencia que le hizo Illa: «Me dijo que tuviera cuidado porque había ‘mucho estafador’ ofreciendo mascarillas. Y era verdad».

Ábalos dice que no tiene casi nada que reprocharse. «Nosotros gestionábamos todo el mundo del transporte. El transporte era esencial y no podía fallar porque procuraba todo: medicinas, alimentos…. Y funcionó. La ansiedad que teníamos por conseguir un material que no existía era tremendo. El miedo mío era que nos engañaran porque estábamos advertidos. Yo incluso pregunté en Sanidad al ministro Illa: ‘¿Oye, conoces alguna empresa y tal? Me dijo: «Mira, nosotros estamos igual, todos estamos buscando, pero cuidado, José Luis. Hay mucho estafador. Y era verdad».

El ex ministro saca pecho incluso de que su ministerio haya sido el único que no pagó las mascarillas por adelantado: «De esta forma, tú te asegurabas que no te estafaran y que no hubiera malversación». Tampoco ve ninguna irregularidad por haber firmado una orden para duplicar la compra de 4 a 8 millones de mascarillas en sólo en 38 minutos en marzo del 2020, como desveló la auditoría encargada por Óscar Puente: «Yo no tengo esa constancia, es más, ni me acuerdo de que firmara dos. Pero si hubiera tenido que firmar tres y cuatro lo hubiera hecho porque en aquel momento de presión no había ninguna certeza, ningún dato que nos dijera cuánto iba a durar la pandemia», afirma.

Ábalos está convencido de que la auditoría encargada por Puente se hizo para endosarle a él toda la responsabilidad de la compra de mascarillas. «No puedo pensar que se limite a una mera torpeza. Es decir, hay una cosa básica y es que cuando hay una investigación penal en marcha, la Administración no puede hacer una investigación paralela. Es más, necesitaría en su caso, de autorización del juez. Porque de acuerdo a las propias normas del Gobierno, en este caso de Presidencia, incluso en lo que es la labor de los inspectores de servicios, dice claramente que esto sólo puede contaminar o perturbar una investigación y eso es lo que hace una investigación paralela. ¿Entonces, cuál es el propósito? Otra cosa es que tú colabores con la justicia, pero otra cosa es que vayas en paralelo a la justicia y en este caso todavía aún más, enmendando la plana al Tribunal de Cuentas, que es el órgano máximo de fiscalización de cuentas de este de este país, de acuerdo a nuestro orden constitucional. No lo acabo de entender».

«Haría lo mismo. Yo sinceramente creo que hubiera hecho lo mismo, porque el nivel de ansiedad y de tensión que teníamos y que no había mercado. Es que el resto de administraciones contrataron, en fin, cosas muy raritas, aviones que se perdieron, género que no llegó. Es decir, que a mí no me importa que se inspeccione claramente los contratos del ministerio, pero sería mucho más ecuánime y más equitativo y más justo que se fiscalizaran todos, porque hay casos muy sorprendentes de contratos y donde sí que efectivamente llegó material fake. Claro que sí», concluye.