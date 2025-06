Andrea de la Torre: «Todo el mundo ha subestimado a Koldo García, es inexplicable que grabara»

Andrea de la Torre Maeso confiesa su perplejidad ante la estrategia de Koldo García de grabar sistemáticamente conversaciones comprometedoras durante incluso más de 12 horas de jornadas de trabajo. De la Torre empezó su relación con Ábalos en 2020. Considera que el entorno político minimizó las capacidades del ex asesor, quien ha demostrado poseer grabaciones de alto voltaje que sacuden los cimientos del PSOE.

«Todo el mundo ha subestimado a Koldo porque todo el entorno de José Luis [Ábalos] y todo el mundo estaba muy seguro de que Koldo estaba completamente volcado con José Luis, de que le quería, de que le cuidaba, de que le respetaba, de que estaba agradecido con él por todo lo que había hecho», afirma De la Torre en una entrevista en OKDIARIO en referencia a que Koldo García logró ser padre gracias a las gestiones de Ábalos con médicos de su confianza.

La revelación de Andrea de la Torre cobra especial relevancia porque proviene de alguien que ha tenido trato directo con Koldo García durante años y que ha observado desde primera línea las dinámicas internas del equipo ministerial.

«No puedo entender cómo grabas esas conversaciones y las mantienes en tu propia vivienda cuando te las pueden quitar», ha añadido De la Torre en referencia a los registros de la UCO de la Guardia Civil. Se reconoce asombrada ante la temeridad del ex asesor para conservar material tan comprometedor en su domicilio.

Las grabaciones de Koldo García han supuesto un terremoto para el PSOE al documentar conversaciones sobre presuntas comisiones ilegales en adjudicaciones de obras públicas. El material sonoro ha revelado, entre otras cosas, cómo Santos Cerdán le decía a Koldo que no hablara en voz alta sobre cómo se manipulaban esas licitaciones.

Andrea de la Torre ha expresado su incomprensión ante la decisión de García de mantener este material en su poder: «La verdad es que no he entendido nunca esa jugada».

Explica que durante años ha tenido una «muy, muy, muy buena opinión de Koldo». «Ha habido noticias que me ha costado mucho asociarlas a él incluso. Todavía ahora no las entiendo», ha confesado. «Todavía me queda el beneficio de la duda sobre algunas cosas, que igual soy muy ingenua o igual el tiempo me da la razón», agrega.

«Cuando se producen las detenciones, José Luis se muestra muy decepcionado con Koldo», revela De la Torre, confirmando el impacto emocional que supuso para el ex ministro descubrir la verdadera naturaleza de su relación con el ex asesor de origen navarro.

Defensa de jueces y guardias

Respecto a las insinuaciones de Santos Cerdán y José Luis Ábalos sobre una supuesta manipulación de las grabaciones por parte de la UCO, Andrea de la Torre ha mostrado su escepticismo rotundo. «La UCO puede cometer errores como cualquier institución, como cualquier persona, pero de forma intencionada algo tan grave cuando es muy fácil de demostrar que algo ha sido manipulado a través de un perito», ha declarado.

De la Torre considera inconcebible que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil manipule deliberadamente pruebas judiciales: «No me entraría en la cabeza que fuese la propia UCO quien fuese capaz de hacer esa barbaridad».

La defensa de algunos imputados ha recurrido a teorías sobre la creación artificial de grabaciones mediante inteligencia artificial, estrategia que la ex pareja de Ábalos rechaza categóricamente por su falta de credibilidad técnica e institucional.

Prostitutas

Las grabaciones de García abarcan un período extenso, documentando no sólo operaciones económicas controvertidas sino también aspectos del día a día, como planes de fin de semana con mujeres. A este respecto Andrea de la Torre afirma que se ha puesto en contacto con algunas de ellas para pedirles que no hablasen con la prensa y que rechazaran propuestas de dinero a cambio de mentir.

Sobre si Koldo le introdujo a Ábalos en la prostitución, Andrea dice: «Yo recuerdo que todo el entorno quería que José Luis cambiase de vida, que cambiase lo que José Luis llevaba años atrás viviendo. José Luis comentaba no estar feliz».

Andrea esgrime que las parejas anteriores de Ábalos le provocaron problemas: «Por mi experiencia, por la las personas que he tenido cerca, incluso de mi familia, puedo entender que a una persona le vayan las relaciones siempre mal por los motivos que sea, por traumas no solucionados, o porque la gente al final evoluciona y va buscando otras cosas. Siempre he pensado que su pasado no debía afectarme a mí. Hay cosas que he conocido por los medios porque tampoco yo me adentraba en saber cómo había sido cada una de sus relaciones. Por su edad ha tenido muchas. Algunas con las que estuvo de joven ahora no tendrían nada que ver con él y no dicen nada sobre él».