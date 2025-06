El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán basará su defensa ante el juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo en negar categóricamente que la voz que aparece en las grabaciones aportadas por la UCO sea la suya, argumentando que una inteligencia artificial pudo haber sido utilizada para fabricar estos audios comprometedores. Ésta será la línea argumental principal cuando comparezca el próximo 30 de junio ante el magistrado instructor, que el socialista está planeando con su abogado, Benet Salellas.

La estrategia defensiva del ex dirigente socialista se sustenta en dos pilares fundamentales: la negación absoluta de que las conversaciones interceptadas correspondan a su voz y el cuestionamiento de la validez técnica de las pruebas. Cerdán mantendrá ante el tribunal que «ese de las grabaciones» no es él y que no se reconoce. Lo mismo que defendió ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse el informe de la UCO.

La representación legal del ex dirigente, que correrá a cargo del abogado Benet Salellas —conocido penalista que ha defendido a varios políticos independentistas catalanes—, planteará serias dudas sobre la obtención de las pruebas. «La cadena de custodia de esas grabaciones no se ha respetado», argumentará la defensa, poniendo en tela de juicio todo el procedimiento seguido por los investigadores.

La elección de Salellas como letrado responde a una recomendación desde las filas de Bildu, según han confirmado fuentes cercanas al caso. El abogado deberá hacer frente a unas acusaciones que sitúan a Cerdán como pieza clave en una presunta trama de cobro de comisiones ilegales por obra pública.

En todo caso, la UCO desveló en su informe que «para la identificación de los distintos interlocutores se han utilizado diferentes fuentes de información». El documento revela que las grabaciones se contextualizaron «con conversaciones de WhatsApp de momentos anteriores o posteriores a las mismas», permitiendo según la UCO «acreditar nuevamente la identidad de los participantes, así como la localización del lugar donde ocurren éstas».

En los audios, Koldo García se dirigía habitualmente a Cerdán como «Santi»», mientras que éste aparece identificado en múltiples ocasiones por su nombre completo. Para los agentes no hay ninguna duda de que los audios son reales.

Según el informe de la UCO de 5 de junio de 2025, los audios fueron extraídos de cuatro dispositivos incautados a Koldo García en febrero de 2024, «tres teléfonos móviles de la marca iPhone y una grabadora de la marca Philips» intervenidos en su domicilio de Polop de la Marina (Alicante).

Los audios abarcan conversaciones desde el 9 de abril de 2019 hasta el 12 de diciembre de 2023, realizadas en ubicaciones tan sensibles como el Ministerio de Fomento, la sede del PSOE en Ferraz y restaurantes de Madrid.

Cronología de las grabaciones

La investigación policial detalla una cronología pormenorizada de los encuentros grabados. El primer audio data del 9 de abril de 2019 en el «Paseo de la Castellana, 67» —sede de Nuevos Ministerios—, donde se ubica el entonces Ministerio de Fomento. Le siguió una grabación del 22 de abril de 2019 en la sede del PSOE, titulada «Ferraz 74 2», donde según la UCO Koldo García había informado minutos antes de llegar a «Ferraz».

La grabación más extensa duró «12 horas, 25 minutos y 39 segundos» y corresponde al 18 de noviembre de 2020, realizándose en múltiples ubicaciones, incluyendo el Ministerio, el Auditorio Betancourt de Madrid y el domicilio de Ábalos. Las últimas grabaciones datan de noviembre y diciembre de 2023, cuando Cerdán ya ocupaba la Secretaría de Organización del PSOE tras el cese de Ábalos.

La UCO sitúa al dirigente socialista como origen de una presunta trama de cobro de comisiones, con un protagonismo que varió a lo largo del tiempo: «menguando primero, para gestionar pagos» a José Luis Ábalos y Koldo García —sólo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros—, para finalmente volver a ascender en la jerarquía de la organización.

La UCO localizó en el registro del domicilio de Antxon Alonso un documento que revela que Cerdán era propietario del 45% de Servinabar, una de las principales empresas vinculadas a la presunta trama de amaños de obra pública. Los investigadores precisan que, como publicó OKDIARIO, esta sociedad se hizo con adjudicaciones del Gobierno navarro por varios millones de euros.

La estrategia defensiva de Santos Cerdán busca no sólo su absolución personal, sino también desacreditar el trabajo de la UCO y minimizar el impacto de toda la operación judicial que ha salpicado a varios dirigentes del PSOE. El objetivo, según fuentes jurídicas, es «sembrar dudas y ridiculizar las investigaciones».

La declaración del ex secretario de Organización está programada para las diez de la mañana del lunes 30 de junio en la sede del Tribunal Supremo. Será entonces cuando Cerdán tendrá que demostrar ante el magistrado que su voz ha sido suplantada por tecnología de inteligencia artificial, una defensa que marca un precedente en la jurisprudencia española sobre el uso de nuevas tecnologías en casos de corrupción.

La crisis desatada en el PSOE por este escándalo ha llevado a Cerdán a dimitir de su cargo tras comunicar a Pedro Sánchez su decisión. Sin embargo, mantiene su inocencia y confía en que su estrategia procesal logre demostrar que ha sido víctima de una sofisticada manipulación tecnológica que busca incriminarlo en delitos que asegura no haber cometido. Sería el primer caso de deepfake aplicado a la corrupción política.