Las acusaciones populares en el caso de la trama del PSOE ante el Tribunal Supremo han solicitado «la entrada y registro» en la casa del ex secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y sus despachos en la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, y en el Congreso de los Diputados. Los representantes legales justifican esta actuación en los «gravísimos indicios» que se evidenciaban en el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

El escrito de la Benemérita dio cuenta de unas conversaciones que revelaban el presunto cobro de 1,07 millones de euros en comisiones. «Santos se encargaba presuntamente de gestionar el monto y los pagos», subrayaba la UCO. Además de eso, los agentes localizaron un pago por valor de 600 euros a través del banco BBVA con «Santos Cerdán» como «beneficiario».

En su informe, la Benemérita exponía una serie de evidencias que hacían ver indiciariamente una presunta trama de corrupción en el seno del PSOE presuntamente encabezada por Santos Cerdán y en la que participaron, entre otros, José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento, así como Koldo García, ayudante del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez.

El entramado habría recibido 620.000 euros tras haber adjudicado irregularmente varios contratos públicos a diversas empresas. Según los investigados, quedaron pendientes de cobro 450.000 euros. Las cantidades aparecían minuciosamente desglosadas en las grabaciones, en las que Koldo, Cerdán y Ábalos asociaban importes específicos a contratos concretos.

Koldo: «Santos se ha quedado con dinero»

En su caso, Koldo se quejó del reparto en una grabación fechada en el pasado mes de noviembre de 2023: «Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mí. Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa [Antxón Alonso] y mil cosas más».

Además de las mordidas, la Benemérita también investiga que una de las empresas favorecidas por la trama en la adjudicación de contratos públicos, Servinabar 2000, pudo haber pagado un piso en Madrid a Santos Cerdán.

El intercambio de mensajes tuvo lugar el 4 de septiembre de 2017. Entonces, el que fuera ayudante de Ábalos remitió a Cerdán un enlace de la web Idealista de un piso de un céntrico barrio de Chamberí en Madrid. El número tres del PSOE le indicó que «también podría ver ese inmueble», después le dice que, finalmente no lo sería él quien se encargaría de ese extremo: «El apartamento lo coge Servinabar, ya te contaré».

La Unidad Central Operativa ha asegurado que la búsqueda de piso se enmarca en el «reciente nombramiento como Secretario de Coordinación Territorial del PSOE y su cese como parlamentario foral navarro», indica el informe de la Benemérita.

Unos días después, el 12 de septiembre de 2017, tuvo lugar otra comunicación entre Koldo y Santos. En ella, el aún secretario de Organización del PSOE pidió al ayudante de Ábalos que «insistiese en que dejasen el precio en 900 euros, ya que le habían dado el visto bueno para ese importe».

Petición para retrasar su comparecencia

A su vez, Santos Cerdán, ha solicitado al juez del Tribunal Supremo que suspenda la declaración voluntaria que fechó para el miércoles 25 de junio. En su lugar, el hasta este mes militante socialista ha pedido comparecer el próximo mes de julio. El político navarro ha justificado esta petición en que su abogado necesita «tiempo» para estudiar toda la documentación que hay en el caso.

La representación legal de Cerdán, Benet Salellas, abogado, ex diputado de la CUP y defensor de golpistas del independentismo catalán, ha argumentado en su escrito al Alto Tribunal que los investigados deben «disponer del tiempo y facilidades adecuadas para la preparación de la defensa». Sin embargo, el ex mano derecha de Pedro Sánchez aún no tiene la condición de investigado.