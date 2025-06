Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, se ha hecho eco de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, hizo una visita oficial en octubre a unas viviendas de protección oficial (VPO) de Servinabar 2000, empresa presuntamente favorecida por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tal y como desveló OKDIARIO. «Los españoles no pueden pagar el alquiler y ellos hacen caja con pisos públicos», ha censurado la dirigente popular.

Rodríguez visitó en octubre la promoción de VPO de Ripagaina 46 en Pamplona (Navarra) que fue construida por la UTE Acciona-Servinabar 2000 después de que el Gobierno navarro de María Chivite le adjudicara el contrato. Ahora, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga el proceso en el marco de la trama del PSOE.

Servinabar 2000 está vinculada a Cerdán a través del empresario Antxon Alonso, dueño de la compañía y amigo del ex mano derecha de Pedro Sánchez. La amistad entre ambos no es la única vinculación entre Santos y Servinabar 2000. La UCO halló un documento en el registro del domicilio de Antxon Alonso en Elorrio (Vizcaya). Según ese escrito, Santos Cerdán habría obtenido el 45% de las participaciones de Servinabar 2000. Sin embargo, el dueño de la empresa aseguró en un comunicado que «Santos Cerdán no ha sido nunca ni es socio» de la compañía.

Es por todo ello por lo que la también senadora del PP ha criticado que Isabel Rodríguez pose «con la trama de Cerdán» y que llame «modelo de éxito» a «una operación investigada por corrupción». «Así entienden lo público», lamenta la también diputada de la Asamblea de Madrid.

La empresa investigada en la trama

Servinabar 2000 está investigada por el juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente y consiguió la adjudicación de dos promociones de VPO y la duplicación del túnel de Velate.

La ministra de Vivienda acudió a la promoción porque la construcción estaba financiada con fondos europeos Next Generation que gestiona el Gobierno de Sánchez. Éste podría ser uno de los vínculos directos entre el Ejecutivo central y la trama. El Tribunal Supremo investiga a tres socialistas cercanos al presidente del Gobierno: el que hasta este mes era su mano derecha, Santos Cerdán, su predecesor en el cargo y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el ayudante de éste, Koldo García.

Isabel Rodríguez se fotografió en su visita, entre otros, con el jefe de obra de Servinabar 2000, Mikel Arrarás. La construcción es una de las siete actuaciones que el Gobierno de Navarra que están bajo lupa de la Guardia Civil. El importe de esta adjudicación ascendió a 7,8 millones en enero de 2023. De igual modo, una promoción de VPO anterior, en este caso, de 62 viviendas VPO en Ripagaina fue concedida por el Gobierno foral de Uxue Barkos (Geroa Bai) también a la UTE Acciona-Servinabar 2000 SL en diciembre de 2018 por importe de 6,8 millones de euros.