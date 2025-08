Fernando Alonso tiene al enemigo en casa: Aston Martin está detrás de su última lesión

Fernando Alonso tiene motivos para estar disgustado con Aston Martin. No sólo le han dado un coche en condiciones en 2025, ni tampoco han dado una con las estrategias, sino que la escudería está detrás de la última lesión del asturiano. El español no tomó parte en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría por culpa de unas dolencias severas en la zona lumbar.

El bicampeón del mundo lleva meses quejándose amargamente del asiento de su monoplaza y Aston Martin ha hecho poco o nada para solucionarlo. En la primera carrera de la temporada, Fernando Alonso ya reportó que el asiento le había hecho daño y que no estaba ajustado a su medida exacta. Esa situación parece no haberse solucionado del todo vistos los problemas que arrastraba en Hungaroring.

De hecho, el piloto español estuvo el jueves montado en el asiento de su monoplaza haciendo pruebas. El equipo quiere poner solución al problema que reportó Fernando Alonso, aunque 12 Grandes Premios después. Una cosa es que estén centrados en 2026 y otra muy diferente es esta dejación total y absoluta de funciones que ha provocado problemas lumbares en el asturiano. Menos mal que el porpousing del monoplaza no es el más grande de la parrilla porque los problemas se habrían agravado.

Además de esta queja, Fernando Alonso ya estalló tras el Gran Premio de Austria después de que el soporte del asiento de recalentará en carrera. «No te lo puedo decir exactamente, pero quizá la temperatura de mi asiento es de casi 200 grados», dijo el español.

In the hot seat! 🔥

Fernando feels the heat on the starting grid 😮#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/VjtOkEtAJ6

— Formula 1 (@F1) June 30, 2025