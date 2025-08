Rebelión en el vestuario del Barça por la capitanía de Ter Stegen

El Barça puso este verano al filo del precipicio a Marc-André Ter Stegen. Olvidando la leyenda que es en el club, su número de partidos defendiendo la elástica culé y los títulos blaugrana que lucen en su vitrina, la cúpula decidió moverse hacia un escenario donde su salida era casi una obligación con el fichaje de Joan García y la renovación de Wojciech Szczesny. La realidad es que el Barça solo veía problemas con su gran masa salarial y una salida solucionaba muchas cosas, pero éste se amotinó y en otro intento de aislarle con el amago de quitarle la capitanía, el vestuario se ha rebelado: Ter Stegen es el capitán.

En medio del runrún con la capitanía de Ter Stegen, con el portero tomando la decisión de operarse, bloqueando así su salida, fue Hansi Flick el que lanzó balones fuera, concretamente dentro del vestuario blaugrana. El alemán fue cuestionado durante la pretemporada sobre la situación del portero alemán, con el que asegura que tiene una comunicación fluida, y matizaba: «El equipo es siempre el que decide a los capitanes, como se ha hecho en el pasado. Normalmente, dos semanas antes de iniciar la temporada».

El muerto, al vestuario. El alemán no quería oír hablar de capitanes, la decisión de que Ter Stegen continúe siendo capitán de este Barça la toman los jugadores y estos han hablado. Parece que no hay discusión alguna. Al Barça le ha salido mal todo, su intento de apartar a Ter Stegen, su presión por hacerle entender que la salida era lo mejor y menoscabar su reputación quitándole también el brazalete. El alemán pasará por el quirófano, estará unos meses de baja y está por ver si serán los suficientes para que el club se acoja a esa cláusula que ya permitió el curso pasado inscribir temporalmente a Dani Olmo y Pau Víctor con la lesión de Andreas Christensen.

«Para mí, Marc es el capitán del equipo como ha sido la temporada pasada. Marc es un jugador de clase mundial y siempre ha dado lo mejor al club y entonces yo apoyo mucho a Marc y de lo que yo sé el equipo también», así de contundente y claro fue Frenkie de Jong, otro de los capitanes y el cual no duda en el importante papel que desempeña dentro del vestuario el alemán y que, a su juicio, nada ha cambiado para que se le quite el brazalete.

El tulipán no está sólo en su opinión. Gavi, sin ir más lejos, se acaba de mostrar igual de claro en una entrevista con RAC1. «Ter Stegen es una leyenda del Barça y se le ha de respetar. Es el primer capitán del equipo por cómo es. Los jugadores votaremos a los capitanes. Ha pasado una lesión muy jodida», aseveró.

Ter Stegen recibe el apoyo de los jugadores

Menos contundente, pero en el mismo lado de la historia está Ferrán Torres, que explica que no sabe «si va a haber votaciones o no, no hemos hablado, o al menos no tengo constancia de ello, pero Ter Stegen, solo por la veteranía y los años que lleva, creo que será capitán».

Y, pese a las declaraciones previas de Flick donde echaba el muerto a la plantilla, tanto Jules Koundé como Eric García la devolvieron sin pensarlo. Por un lado, el francés explicó que Ter Stegen no está ahora mismo con nosotros y no es un tema que tratemos, y saben que «es una situación difícil para él, como compañero y persona», pero que en temas de capitanía «no es una pregunta para mí, será para el míster y para lo que quiere hacer el club». Por su parte, el central catalán añadió que este es un tema que lo lleva el míster, supongo que cuando volvamos a Barcelona, hablará de ello. El año pasado fue votación, este año no sé cómo será, así que esperaremos a volver y veremos a ver».