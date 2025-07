De Jong toma la palabra en el vestuario del Barça: «Ter Stegen sigue siendo el capitán del equipo»

Frenkie De Jong compareció ante los medios de comunicación desplazados a Corea del Sur tras la victoria del Barcelona en Seúl por 3-7 y analizó la situación del club con Ter Stegen y la capitanía del portero alemán que supuestamente está en duda. También valoró el estado actual de su renovación con el Barça.

«Para mí, Marc es el capitán del equipo, como lo fue la temporada pasada. Es un jugador de clase mundial y lo ha sido durante muchos años. Siempre ha dado lo mejor para el club y yo lo apoyo, y por lo que yo sé, el equipo también», declaró con contundencia De Jong hablando por el vestuario e intentando zanjar el tema de la capitanía de Ter Stegen.

«Tienes que preguntárselo a él», añadió el mediocentro holandés por como se tomó Ter Stegen el fichaje de Joan García por el Barcelona. «No he renovado todavía, porque si no lo hubieseis visto ya. Pero estoy muy contento en el Barça. Yo sé que el club lo está conmigo, así que voy a renovar. Lo tenemos que hablar con el club, pero voy a renovar. Siempre he sido feliz aquí. Hemos tenido momentos peores, es obvio, pero siempre he estado feliz en el Barça. Estoy contento con la manera en la que trabajamos ahora con el míster», completó De Jong ante los medios sobre su futura renovación con el Barcelona.

«Ya sabemos que todos los chicos de La Masía tienen una calidad tremenda y los que suben ahora también. Están trabajando duro para pelear por un puesto en el primer equipo y están muy bien. El equipo está bien, yo estoy bien, nos estamos preparando. El clima es un poco difícil, eso sí», dijo De Jong sobre los compañeros de su equipo.

Ferran Torres, que firmó un doblete de goles contra el Seúl, también valoró la polémica con la capitanía de Ter Stegen: «No sé si habrá votaciones, pero por veteranía y por todo lo que lleva aquí, creo que Ter Stegen será el capitán».