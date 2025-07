Así será la Comisión Médica de la Liga que estudiará si la lesión de Ter Stegen es de larga duración

El caso Ter Stegen en el Barcelona sigue aportando capítulos a la información deportiva culé durante estos meses de verano. La guerra entre el club y el jugador durante las últimas semanas es total y el final todavía no se vislumbra en el horizonte. El portero alemán ya se ha operado de los problemas en su espalda y será ahora una Comisión Médica de la Liga la encargada de valorar si el tiempo de baja es de más de cuatro meses o de menos de cuatro meses. Y ahí está la clave de todo.

El tema Ter Stegen no tiene fácil solución. Hay que empezar recordando el comunicado del portero alemán antes de ser operado, donde afirmaba que su tiempo de baja sería alrededor de treses meses de baja: «Después de mi última operación de la espalda ya volví a los terrenos de juego tras 66 días, casi 2 meses; esta vez, los médicos creen que serán necesarios unos tres meses por precaución, para no correr riesgos».

Y el tema de mes abajo o mes arriba es más importante de lo que pueda parecer. El Barcelona necesita con urgencia que la lesión de Ter Stegen le tenga apartado de los terrenos de juego durante cuatro meses o más para poder liberar el 80% de su salario e inscribir a los nuevos fichajes (Joan García y Marcus Rashford). Si son tres meses, perdería la opción de vender al alemán hasta enero, como mínimo, y tendría que seguir asumiendo su ficha al completo como hasta ahora.

Ter Stegen dice tres meses y el Barcelona, evidentemente, quiere que sean cuatro o más. De hecho, el pasado martes, en el comunicado médico emitido por el club culé tras la operación del portero alemán, los términos utilizados son esenciales: «El jugador del primer equipo Ter Stegen ha sido reintervenido satisfactoriamente de sus problemas lumbares por la Dra. Amélie Léglise, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club, en el Sports Clinic Bordeaux Merignac. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad».

Por un lado, el Barcelona no aporta un tiempo de baja exacto. Aunque es verdad que nunca lo suele hacer con ninguno de sus jugadores. Y, por otro lado, utiliza la palabra «reintervenido» y no intervenido, para que quede claro que una segunda operación en la misma zona le puede provocar una mayor dificultad a la hora de volver a los terrenos de juego.

Así funciona la Comisión Médica de la Liga que estudiará el caso de Ter Stegen

Todo este juego de palabras está dedicado a la Comisión Médica de la Liga. Serán ellos los que tengan que evaluar si la lesión de Ter Stegen es de larga duración o no. Por lo tanto, el Barcelona está en manos de esta comisión para poder inscribir a Joan García y a Rashford.

Una Comisión Médica de la Liga que está formada por cuatro expertos traumatólogos: Fernández Jaén, Baro Pazos, Pérez San Roque y Ardèvol. Este último, Jordi Ardèvol, fue jefe de los servicios médicos del Barcelona y se mantendrá al margen de esta decisión, como ya ocurrió en otros momentos con otros jugadores del equipo azulgrana que estaban lesionados (Gavi, Araujo o Christensen).

Pero Ardèvol ha concedido unas declaraciones a la Cadena Ser donde se puede intuir cuál será el veredicto final: «Me faltan datos. Puede ser una recaída o puede ser otra cosa. Si operas una hernia entre la cuarta y la quinta lumbar y la primera sacra, a veces se estropea entre la cuarta y la quinta lumbar. No tengo datos para saber si es o no una recaída, pero seguro que es mal asunto, pues lo que es seguro es que es en la misma zona. No solo por la cirugía, también porque es portero. Están haciendo continuamente flexiones de tronco. Operado por segunda vez, deberán ponerlo todo para una buena recuperación. ¿Tres meses? No contestaré porque aquí entran otros factores y además estoy en una posición complicada porque soy miembro de la Comisión Médica de la Liga, el organismo que determinará si la baja es de larga duración. Seguro que es una recuperación larga, pueden ser tres o pueden ser más».

Los tres expertos restantes de esta Comisión Médica de la Liga, una vez reciban toda la documentación necesaria por parte del Barcelona para poder evaluar el caso, la estudiarán de manera individual y cada uno realizará un informe valorando si es o no una lesión de larga duración. Si todos toman la misma decisión, no hay más que hablar, si las opciones son dispares, tendrán que reunirse y discutir un veredicto final unánime.