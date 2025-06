Miss Asturias: «Dicen que estaba con Ábalos pero en realidad yo llevaba un año con Iker Casillas»

«Han dicho que estaba con Ábalos, pero yo llevaba un año con Iker Casillas», con estas palabras Claudia Montes, Miss Asturias +30 años y ex militante del PSOE, asegura en una entrevista con OKDIARIO haber tenido contacto con el ex portero del Real Madrid.

Miss Asturias ha concedido su primera entrevista en vídeo después de que su nombre trascendiera a la opinión pública a raíz de aparecer en el sumario del caso Koldo. Los investigadores indagaban sobre la contratación de Montes en Logirail, una de las subcontratas del Ministerio de Transportes.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino mensajes en los dispositivos de Koldo García y de José Luis Ábalos en los que hablaban con Montes. De este modo, en algunos medios de comunicación y en redes sociales se vinculó sentimentalmente a Miss Asturias con el ex ministro.

Claudia Montes niega haber tenido una relación con el ex ministro y revela con quién estaba en ese momento en la entrevista con OKDIARIO. A continuación, la transcripción de la entrevista:

PREGUNTA.- A ti te vincularon con una de las novias de Ábalos. ¿Es así?

RESPUESTA.- Prostituta, señorita de compañía, novia, ex novia. He sido de todo y al final no hemos sido nada. O sea, he estado con una persona supuestamente que lo ha dicho todo el mundo, lo dice toda España, incluso la gente por la calle, cuando yo no he tenido ningún tipo de relación con esa persona. De hecho, puedo demostrar que a finales de 2019 se estaba hablando en todas las teles de que tenía una relación supuestamente con David Bustamante. Y no entiendo como supuestamente tengo una relación con David Bustamante y al mismo tiempo la estoy teniendo con el ministro y al año siguiente tampoco entiendo cómo se puede decir que tengo una relación con el señor ministro cuando tengo una relación con otra persona muy importante de este país.

P.- Nos podrías contar quién…

R.- Ya salió.

P.- ¿Y quién era para recordarlo?

R.- Iker Casillas.

P.- ¿Mientras se pensaba todo el mundo que eras la novia de Ábalos, tú estabas con Iker Casillas?

R.- Llevaba un año con él.

Miss Asturias hablaba con Iker

Miss Asturias asegura que hablaba con Iker Casillas por Instagram. OKDIARIO ha podido comprobar como se intercambiaban mensajes incluso después del estallido del caso Koldo. De hecho, cuando se produjo su declaración por videoconferencia en el Tribunal Supremo desde Gijón, Iker Casillas se encontraba en ese momento en Asturias. Fue cuando Claudia Montes le escribió a través de la red social Instagram obteniendo respuesta del ex futbolista desde su perfil oficial.