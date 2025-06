Así llamaba José Luis Ábalos a Anais en sus conversaciones por whatsapp: «Chochín»

Los mensajes de WhatsApp entre el ex ministro José Luis Ábalos y Anais D.G., conocida artísticamente como Letizia Hilton, han revelado detalles de una relación sentimental nada circunstancial en la vida del ex secretario de Organización del PSOE. Entre las conversaciones a las que ha tenido acceso OKDIARIO, destaca el apelativo cariñoso que el ex dirigente socialista utilizaba para dirigirse a su acompañante: «Chochín».

Lo curioso es que este apelativo surge en una conversación que mantienen ambos el pasado 18 de junio, ocho días después del registro de la casa de Ábalos en Valencia durante el cual la UCO pilló a la modelo con un pendrive escondido en sus partes íntimas. Esta forma de dirigirse a ella sugiere una relación consolidada que va más allá de la descripción inicial que ofreció el ex ministro, quien se limitó a presentarla como «una amiga que iba a limpiar su casa».

Ábalos continuó empleando el apelativo «Chochín» incluso cuando expresaba sus temores sobre las consecuencias mediáticas y judiciales del caso. Las conversaciones revelan que Anais D.G. correspondía a este trato afectuoso, aceptando y respondiendo naturalmente al apelativo que Ábalos empleaba. Su respuesta «Yo te quiero igual, me importa una mierda y voy contigo a muerte» muestra un apoyo incondicional en un momento en el que la vida del ex ministro parece derrumbarse.

La historia comenzó el 26 de abril, fecha que Anais recuerda con precisión milimétrica. Ese día conoció personalmente a José Luis Ábalos, y lo que inicialmente podría haber sido un encuentro casual se transformó inmediatamente en algo mucho más profundo.

«A Ábalos le conocí ese día 26 de abril y esa misma noche me dijo de quedarme a dormir», relató Anais a Telecinco, describiendo cómo la invitación a pernoctar en el domicilio del ex ministro se produjo apenas unas horas después de conocerse.

«¿Qué relación teníamos de novios? Me dijo que éramos pareja normal realmente. O sea, eso es lo que me llegó a decir él», explica, citando textualmente las palabras del ex ministro. Esta definición de «pareja normal» que el político utilizaba para describir su vínculo con Anais revela que aquello era algo más que una simple amistad.

Más significativo aún es el testimonio sobre las expresiones de cariño que Ábalos le dirigía regularmente. «Me decía hasta ‘te quiero’», revela Anais. «A mí no me dio de alta y yo le limpiaba gratis y fregaba y le sacaba a la perra. Todos los días le estaba limpiando», explicó.

Si efectivamente mantenían una relación de pareja consolidada desde abril, con convivencia diaria y expresiones regulares de amor, es razonable asumir que «Chochín» tenía conocimiento de aspectos de la vida del ex ministro que van más allá de lo que correspondería a una empleada doméstica ocasional por la que la quiso hacer pasar Ábalos.