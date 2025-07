El BOE lo confirma: el 25 de julio es festivo y habrá puente sólo en estas ciudades de España

El 25 de julio se convierte cada año en una jornada especial para millones de españoles, aunque no todos pueden disfrutarla como festivo. Esta fecha coincide con la celebración del Día de Santiago Apóstol, una figura central en la historia religiosa y cultural del país. Aunque no se trata de un festivo nacional, sí lo es para varias comunidades autónomas que han decidido señalarlo como día no laborable en sus respectivos calendarios laborales. En 2025, el 25 de julio cae en viernes, lo que permitirá que más de 12 millones de ciudadanos disfruten de un fin de semana largo, perfecto para hacer una escapada veraniega.

Pero ¿por qué el 25 de julio no es festivo en toda España? Aunque Santiago Apóstol fue declarado patrón del país en 1630, sólo algunas comunidades lo han incorporado como festivo autonómico. Galicia, por su vinculación histórica y religiosa con el apóstol, es la única que celebra este día todos los años. Otras comunidades como Madrid, Navarra y el País Vasco también han optado por hacerlo festivo en 2025, aunque no siempre lo contemplan en su calendario. Además, varios municipios en diferentes puntos del país se suman con celebraciones locales que mantienen viva la tradición.

¿Dónde es festivo el 25 de julio en España?

Santiago Apóstol es una de las figuras más emblemáticas de la religión cristiana. Fue uno de los doce discípulos de Jesús y, según la tradición, evangelizó en la Península Ibérica antes de regresar a Jerusalén, donde fue ejecutado. La leyenda cuenta que sus restos fueron trasladados posteriormente a Galicia, donde reposan en la Catedral de Santiago de Compostela. Este hecho convirtió la ciudad en uno de los principales destinos de peregrinación del mundo, a través del conocido Camino de Santiago.

La relevancia de Santiago se consolidó en 1630, cuando el Papa Urbano VIII lo proclamó oficialmente como patrón de España. Desde entonces, su festividad ha sido adoptada por distintas regiones españolas, aunque no todas lo celebran como festivo. Cada 25 de julio, miles de peregrinos culminan su travesía en la capital gallega, dando un sentido espiritual y cultural muy profundo a esta fecha. En los años en que el 25 de julio cae en domingo, se celebra el Año Santo Jacobeo, que multiplica la afluencia de visitantes a Santiago de Compostela.

Comunidades autónomas

Aunque el 25 de julio no figura como festivo en el calendario nacional, sí lo es en varias comunidades autónomas que lo han designado como fiesta regional. En 2025, estas son las regiones que disfrutarán del día libre:

Comunidad de Madrid : en 2025 la Comunidad de Madrid ha optado por incluir el 25 de julio en su calendario laboral. Muchos madrileños aprovecharán para organizar un puente de verano, ya sea con planes urbanos o escapadas a la costa.

: en 2025 la Comunidad de Madrid ha optado por incluir el 25 de julio en su calendario laboral. Muchos madrileños aprovecharán para organizar un puente de verano, ya sea con planes urbanos o escapadas a la costa. Galicia : es la única comunidad donde el 25 de julio es festivo cada año. La fecha coincide con el Día Nacional de Galicia, también conocido como «Día da Patria Gallega», en el que se mezclan celebraciones religiosas y reivindicaciones culturales. Santiago es el patrón de Galicia, y la ciudad de Compostela se convierte en el epicentro de actos festivos, misas solemnes y eventos multitudinarios.

: es la única comunidad donde el 25 de julio es festivo cada año. La fecha coincide con el Día Nacional de Galicia, también conocido como «Día da Patria Gallega», en el que se mezclan celebraciones religiosas y reivindicaciones culturales. Santiago es el patrón de Galicia, y la ciudad de Compostela se convierte en el epicentro de actos festivos, misas solemnes y eventos multitudinarios. Navarra : otra de las comunidades que ha decidido hacer festivo el Día de Santiago en 2025. La figura del apóstol está muy presente en numerosos municipios navarros, donde se celebran actos religiosos, verbenas populares y tradiciones arraigadas que dan color a la jornada.

: otra de las comunidades que ha decidido hacer festivo el Día de Santiago en 2025. La figura del apóstol está muy presente en numerosos municipios navarros, donde se celebran actos religiosos, verbenas populares y tradiciones arraigadas que dan color a la jornada. País Vasco: esta comunidad también ha establecido como festivo el 25 de julio en 2025. En Vizcaya y Álava, especialmente en ciudades como Bilbao o Vitoria, se celebran fiestas tradicionales, como el Día del Blusa y de la Neska en la capital alavesa. Estas celebraciones se acompañan de música, danzas y trajes típicos.

Municipios

Además de las comunidades autónomas que han establecido el 25 de julio como festivo regional, muchos municipios españoles lo celebran como día no laborable local.

En Andalucía, destaca Vélez-Málaga, donde el núcleo costero de Torre del Mar celebra su feria en honor a Santiago y Santa Ana. La jornada combina celebraciones religiosas con conciertos, casetas, fuegos artificiales y un ambiente festivo.

Asturias también se suma con concejos como Cangas de Onís, Castropol, Grado y Langreo, que celebran el día con romerías, procesiones y actos tradicionales que mantienen viva la identidad cultural de la región.

En Canarias, municipios como Gáldar y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, conmemoran la fecha con celebraciones religiosas y populares muy arraigadas en la comunidad.

Cantabria, aunque no lo celebra a nivel autonómico, mantiene vivas las tradiciones en lugares como Santander, con actividades culturales y religiosas.

En Castilla y León, Cordovilla (Salamanca) destaca por su «Ronda de Santiago Apóstol», un evento folclórico único.

En Cataluña, Girona, Granollers y La Rápita celebran el día de Sant Jaume con actividades religiosas y festivas.

La Comunidad Valenciana vive intensamente las Fiestas de Moros y Cristianos en Villajoyosa, siendo el 25 de julio una jornada clave.

Finalmente, en las Islas Baleares, municipios como Alcudia, Calviá y Formentera celebran el día con procesiones y mercados tradicionales.