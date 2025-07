Un terremoto de magnitud 7,4 y otros movimientos de tierra menores han sacudido la costa rusa este domingo, provocando alertas de tsunami en Rusia y Hawái, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El terremoto en Rusia más fuerte se registró a una profundidad de 20 kilómetros y se localizó a 144 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropavlovsk-Kamchatsky, con una población de 180.000 habitantes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. En total, más de dos docenas de réplicas han azotado Kamchatka.

Según el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos, se emitió una amenaza de tsunami frente a la costa de la península rusa de Kamchatka. La alerta de tsunami emitida para todas las zonas cercanas al Pacífico fue posteriormente cancelada, según el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia.

Este ministerio había advertido a los residentes cercanos a la zona del terremoto que bajo ninguna circunstancia intentaran acercarse a la costa para observar el tsunami. «Una ola de tsunami con una altura de no más de 60 centímetros es posible que se acerque al Distrito Municipal de Aleutianas, no más de 40 centímetros al Distrito Municipal de Ust-Kamchatka, y no más de 15 centímetros al Distrito Municipal de Petropavlovsk-Kamchatka», dijo el Ministerio de Situaciones de Emergencia en un comunicado anunciando la alerta de tsunami.

