Fiestas de Torrelodones 2025: cuándo son, fechas, programa y dónde se celebran
El municipio de Torrelodones, como otros muchos en Madrid, y en España, se prepara para la celebración de sus fiestas. El verano es propicio a este tipo de celebraciones pero es que además tenemos la fiesta del 15 de agosto en honor a la Asunción de la Virgen y precisamente estas fiestas de Torrelodones se celebran con motivo de la Asunción de Nuestra Señora y también de San Roque, con un programa en el que destaca no sólo su misa sino también mucha música y actividades como zumba, una fiesta de la espuma e hinchables para niños o una cena para mayores.
De este modo, Torrelodones se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del año. Con música, alegría y tradición durante cuatro intensos días, el programa de fiestas combina lo clásico con nuevas ideas pensadas para que todo el mundo pueda participar. Y de forma especial se tiene que mencionar un evento muy especial que ya hemos avanzado pero que destaca si tenemos en cuenta, que llevaba más de una década sin celebrarse. Nos referimos a la cena para mayores, que está prevista para la noche del 16 de agosto, así que si no te la quieres perder, y tampoco el resto del programa, toma nota porque te lo detallamos todo a continuación, así como la información de cómo llegar a Torrelodones.
Cuándo son las fiestas de Torrelodones 2025: fechas importantes
Las Fiestas de Torrelodones 2025 se celebrarán del miércoles 13 al sábado 16 de agosto. El comienzo estará marcado por el pregón a cargo de la Asociación de Amas de Casa dando paso a esos esperados cuatro días de festejos.
Sin embargo tenemos que decir, que ya en días previos las fiestas comenzarán a notarse. De hecho, desde el martes 12 de agosto ya estará en marcha el recinto ferial en la calle Real, con atracciones para niños y mayores. Y además entre los días 12 y 17 de agosto se celebra el Día del Niño, así que vamos a tener todas las atracciones al 50% de descuento.
De forma especial destacan además las actividades religiosas del 15 de agosto, día de la Asunción, con una misa, pero también encontraremos concursos, torneos y como no, conciertos gratuitos.
Programa de las fiestas de Torrelodones 2025
Estas son las actividades confirmadas en el programa oficial de las Fiestas del Pueblo 2025:
Ferial y atracciones
- Del 12 al 17 de agosto: Ferial en la calle Real.
- Días del Niño: lunes 12 y domingo 17 de agosto, con atracciones al 50%.
- Tramo sin música: entre las 19:00 a 20:00 h de los cuatro días, para aquellos niños que tienen trastornos del espectro autista (TEA).
Miércoles 13 de agosto
- 22:00 h – DJ V (Vanessa)
- 23:15 h – Pregón a cargo de la Asociación de Amas de Casa
- 23:30 h – Baile del Farolillo
- 00:30 h – Concierto de Metro Pop
- 02:30 h – DJ V (Vanessa)
- 04:00 h – Cierre
Jueves 14 de agosto
- 21:00 h – Zumba
- 23:00 h – Tributo Abba
- 01:30 h – Concurso de DJs (organiza la Concejalía de Juventud)
- 04:00 h – Cierre
Viernes 15 de agosto
- 12:00 h – Misa solemne en la Iglesia de la Asunción
- 13:00 h – Limonada popular
- 18:00 h – Fiesta de la espuma e hinchables
- 20:30 h – Musical de cuentos
- 22:00 h – Concierto de La Década Prodigiosa
- 00:30 h – DJ Junior
- 04:00 h – Cierre
Sábado 16 de agosto
- 12:00 h – Torneo de Rummy en Plaza Mariano Cuadrado
- 20:30 h – Cena para mayores en el Parque JH
- 21:00 h – Zumba
- 22:00 h – Entrega de premios de los concursos (Plaza de la Constitución)
- 23:00 h – Concierto de Tennessee
- 01:30 h – DJ Fito
- 04:00 h – Cierre
Actividades paralelas: deportes y torneos
A lo largo del mes de julio y en los días previos a las fiestas, Torrelodones ha organizado varios torneos deportivos en diferentes puntos del municipio:
- Vóley Playa: 5 y 6 de julio en Pradogrande
- Minifútbol: final el 19 de julio
- Fútbol sala: final el 17 de julio
- Ajedrez: torneo el 13 de julio en Torreforum
- Rummy: fases previas en julio, final el 16 de agosto
- Mus: organizado por la Peña La Cucaña en el Cine Café-Bar
- Zumba: también el 17 y 18 de julio en Pradogrande, y durante las fiestas, los días 14 y 16 de agosto
Además, se han previsto varias actividades infantiles como juegos tradicionales, atracciones, fiestas de la espuma y un musical especialmente pensado para el público más joven.
Dónde son las fiestas de Torrelodones y cómo llegar en transporte público
Las Fiestas del Pueblo de Torrelodones se celebran, sobre todo, en el centro del municipio. De este modo, lugares como la calle Real, la Plaza de la Constitución, el Parque JH o la Plaza Mariano Cuadrado se convierten en puntos clave durante estos días.
Y para quienes vengan de fuera, lo mejor de todo es elegir el tren o el autobús. En el caso del tren, la opción más directa es tomar la línea C-3a de Cercanías Renfe (Madrid-Chamartín – El Escorial). La estación está a unos 15 minutos andando del centro del pueblo, lo que permite llegar cómodamente.
Y si prefieres los autobuses, salen con frecuencia desde el intercambiador de Moncloa. Las líneas 631 (hacia Guadarrama), 632 (hacia Hoyo de Manzanares) y 635 (procedente de Las Rozas) tienen parada en Torrelodones y dejan muy cerca de las principales zonas festivas.