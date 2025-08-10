Fiestas de Torrelodones 2025: cuándo son, fechas, programa y dónde se celebran

El municipio de Torrelodones, como otros muchos en Madrid, y en España, se prepara para la celebración de sus fiestas. El verano es propicio a este tipo de celebraciones pero es que además tenemos la fiesta del 15 de agosto en honor a la Asunción de la Virgen y precisamente estas fiestas de Torrelodones se celebran con motivo de la Asunción de Nuestra Señora y también de San Roque, con un programa en el que destaca no sólo su misa sino también mucha música y actividades como zumba, una fiesta de la espuma e hinchables para niños o una cena para mayores.

De este modo, Torrelodones se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del año. Con música, alegría y tradición durante cuatro intensos días, el programa de fiestas combina lo clásico con nuevas ideas pensadas para que todo el mundo pueda participar. Y de forma especial se tiene que mencionar un evento muy especial que ya hemos avanzado pero que destaca si tenemos en cuenta, que llevaba más de una década sin celebrarse. Nos referimos a la cena para mayores, que está prevista para la noche del 16 de agosto, así que si no te la quieres perder, y tampoco el resto del programa, toma nota porque te lo detallamos todo a continuación, así como la información de cómo llegar a Torrelodones.

Cuándo son las fiestas de Torrelodones 2025: fechas importantes

Las Fiestas de Torrelodones 2025 se celebrarán del miércoles 13 al sábado 16 de agosto. El comienzo estará marcado por el pregón a cargo de la Asociación de Amas de Casa dando paso a esos esperados cuatro días de festejos.

Sin embargo tenemos que decir, que ya en días previos las fiestas comenzarán a notarse. De hecho, desde el martes 12 de agosto ya estará en marcha el recinto ferial en la calle Real, con atracciones para niños y mayores. Y además entre los días 12 y 17 de agosto se celebra el Día del Niño, así que vamos a tener todas las atracciones al 50% de descuento.

De forma especial destacan además las actividades religiosas del 15 de agosto, día de la Asunción, con una misa, pero también encontraremos concursos, torneos y como no, conciertos gratuitos.

Programa de las fiestas de Torrelodones 2025

Estas son las actividades confirmadas en el programa oficial de las Fiestas del Pueblo 2025:

Ferial y atracciones

Del 12 al 17 de agosto: Ferial en la calle Real.

Ferial en la calle Real. Días del Niño : lunes 12 y domingo 17 de agosto, con atracciones al 50%.

: lunes 12 y domingo 17 de agosto, con atracciones al 50%. Tramo sin música: entre las 19:00 a 20:00 h de los cuatro días, para aquellos niños que tienen trastornos del espectro autista (TEA).

Miércoles 13 de agosto

22:00 h – DJ V (Vanessa)

– DJ V (Vanessa) 23:15 h – Pregón a cargo de la Asociación de Amas de Casa

– Pregón a cargo de la Asociación de Amas de Casa 23:30 h – Baile del Farolillo

– Baile del Farolillo 00:30 h – Concierto de Metro Pop

– Concierto de Metro Pop 02:30 h – DJ V (Vanessa)

– DJ V (Vanessa) 04:00 h – Cierre

Jueves 14 de agosto

21:00 h – Zumba

23:00 h – Tributo Abba

01:30 h – Concurso de DJs (organiza la Concejalía de Juventud)

04:00 h – Cierre

Viernes 15 de agosto

12:00 h – Misa solemne en la Iglesia de la Asunción

– Misa solemne en la Iglesia de la Asunción 13:00 h – Limonada popular

– Limonada popular 18:00 h – Fiesta de la espuma e hinchables

– Fiesta de la espuma e hinchables 20:30 h – Musical de cuentos

– Musical de cuentos 22:00 h – Concierto de La Década Prodigiosa

– Concierto de La Década Prodigiosa 00:30 h – DJ Junior

– DJ Junior 04:00 h – Cierre

Sábado 16 de agosto

12:00 h – Torneo de Rummy en Plaza Mariano Cuadrado

– Torneo de Rummy en Plaza Mariano Cuadrado 20:30 h – Cena para mayores en el Parque JH

– Cena para mayores en el Parque JH 21:00 h – Zumba

– Zumba 22:00 h – Entrega de premios de los concursos (Plaza de la Constitución)

– Entrega de premios de los concursos (Plaza de la Constitución) 23:00 h – Concierto de Tennessee

– Concierto de Tennessee 01:30 h – DJ Fito

– DJ Fito 04:00 h – Cierre

Actividades paralelas: deportes y torneos

A lo largo del mes de julio y en los días previos a las fiestas, Torrelodones ha organizado varios torneos deportivos en diferentes puntos del municipio:

Vóley Playa : 5 y 6 de julio en Pradogrande

: 5 y 6 de julio en Pradogrande Minifútbol: final el 19 de julio

final el 19 de julio Fútbol sala: final el 17 de julio

final el 17 de julio Ajedrez : torneo el 13 de julio en Torreforum

: torneo el 13 de julio en Torreforum Rummy: fases previas en julio, final el 16 de agosto

fases previas en julio, final el 16 de agosto Mus : organizado por la Peña La Cucaña en el Cine Café-Bar

: organizado por la Peña La Cucaña en el Cine Café-Bar Zumba: también el 17 y 18 de julio en Pradogrande, y durante las fiestas, los días 14 y 16 de agosto

Además, se han previsto varias actividades infantiles como juegos tradicionales, atracciones, fiestas de la espuma y un musical especialmente pensado para el público más joven.

Dónde son las fiestas de Torrelodones y cómo llegar en transporte público

Las Fiestas del Pueblo de Torrelodones se celebran, sobre todo, en el centro del municipio. De este modo, lugares como la calle Real, la Plaza de la Constitución, el Parque JH o la Plaza Mariano Cuadrado se convierten en puntos clave durante estos días.

Y para quienes vengan de fuera, lo mejor de todo es elegir el tren o el autobús. En el caso del tren, la opción más directa es tomar la línea C-3a de Cercanías Renfe (Madrid-Chamartín – El Escorial). La estación está a unos 15 minutos andando del centro del pueblo, lo que permite llegar cómodamente.

Y si prefieres los autobuses, salen con frecuencia desde el intercambiador de Moncloa. Las líneas 631 (hacia Guadarrama), 632 (hacia Hoyo de Manzanares) y 635 (procedente de Las Rozas) tienen parada en Torrelodones y dejan muy cerca de las principales zonas festivas.