Ni lejía ni detergente: el truco casero para quitar el moho de las gomas de la lavadora para siempre

Si alguna vez has abierto la puerta de la lavadora y has notado un olor desagradable, muy probablemente estés ante uno de los principales enemigos del hogar: el moho. Esa capa negra o verdosa que aparece en las gomas del tambor puede generar malos olores, reducir la eficiencia del lavado e incluso poner en riesgo la salud si no se trata a tiempo. El problema es más común de lo que parece, sobre todo es la lavadora es de carga frontal, donde la humedad tiende a acumularse en las gomas que rodean la puerta.

Muchas personas recurren a soluciones rápidas como la lejía o detergentes agresivos. Pero lo que no todos saben es que existen trucos mucho más efectivos, duraderos y, lo mejor de todo, naturales, que eliminan el moho de las gomas de la lavadora sin dañar ni el electrodoméstico ni el medio ambiente.

¿Cómo eliminar el moho de las gomas de la lavadora?

Antes de entrar en materia con la solución, es importante entender por qué aparece este problema. El moho se desarrolla en ambientes cálidos, húmedos y con poca ventilación. Y el interior de la lavadora es el lugar perfecto para ello: aquí se acumula agua después de cada lavado, restos de detergente, pelusas de la ropa e incluso trazas de suciedad.

El tambor puede parecer limpio a simple vista, pero esas juntas de goma esconden humedad constante, especialmente si no dejamos la puerta abierta después de usar la lavadora o si realizamos ciclos de lavado a bajas temperaturas con frecuencia. Todo esto crea el caldo de cultivo ideal para la proliferación de hongos, bacterias y moho negro.

La lejía es, sin duda, uno de los desinfectantes más potentes que existen. Sin embargo, también es muy agresiva. A la larga puede dañar la goma de la lavadora, dejándola más porosa, lo que facilita la acumulación de más humedad… y más moho. Además, su olor puede quedarse impregnado y provocar irritaciones en personas sensibles o con problemas respiratorios.

Y si hablamos de detergentes comerciales o productos específicos «antimoho» muchos de ellos contienen ingredientes nocivos para el medio ambiente y no siempre son tan eficaces como prometen. Por eso, cada vez más personas optan por métodos caseros más seguros, igual de eficaces y mucho más respetuosos.

El truco casero más efectivo

Para poner en práctica este método vas a necesitar ingredientes que probablemente ya tengas en casa o que puedes conseguir en cualquier supermercado:

Bicarbonato de sodio : actúa como abrasivo suave, capaz de eliminar suciedad sin rayar ni dañar la goma. Además, es antibacteriano y desodorizante.

: actúa como abrasivo suave, capaz de eliminar suciedad sin rayar ni dañar la goma. Además, es antibacteriano y desodorizante. Vinagre blanco de limpieza : es un potente desinfectante natural que elimina moho, hongos y bacterias. También descompone la cal y neutraliza olores.

: es un potente desinfectante natural que elimina moho, hongos y bacterias. También descompone la cal y neutraliza olores. Aceite esencial de árbol de té (opcional, pero muy recomendable): tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas muy potentes. Es perfecto para mantener la lavadora libre de microorganismos de forma natural y duradera.

Toma nota de los pasos a seguir:

En un bol pequeño, mezcla: 3 cucharadas de bicarbonato de sodio, 250 ml de vinagre blanco de limpieza y 5-10 gotas de aceite esencial de árbol de té (si decides usarlo). Mezcla bien hasta que todo quede homogéneo. No te preocupes si hace un poco de efervescencia, es completamente normal. Con un trapo o una esponja suave, empapa bien la mezcla y aplícala directamente sobre toda la junta de goma de la lavadora. No sólo en la parte visible, sino también en los pliegues interiores, que es donde más moho se suele acumular. Si la suciedad está muy incrustada, puedes ayudarte de un cepillo de dientes viejo para frotar con suavidad en las zonas más difíciles. Una vez aplicada la mezcla, deja que actúe al menos durante 30 minutos. Durante este tiempo, el vinagre y el bicarbonato eliminarán hongos y bacterias, mientras el aceite de árbol de té desinfecta en profundidad. Pasado el tiempo de espera, retira la mezcla con un paño húmedo y aclara bien con agua tibia. Asegúrate de secar completamente la goma con un trapo seco. Este paso es clave para evitar que vuelva la humedad. Después de limpiar la goma, es recomendable hacer un ciclo de lavado en vacío a alta temperatura (60 °C o más), añadiendo media taza de vinagre blanco en el compartimento del detergente. Esto eliminará cualquier resto que haya podido quedar en el tambor o en las tuberías internas.

Si haces varios lavados a la semana, lo recomendable es repetir este truco una vez al mes. Si usas la lavadora de forma más ocasional, con hacerlo cada dos o tres meses puede ser suficiente.

Una vez eliminado el moho, es fundamental evitar que vuelva a aparecer en la gomas de la lavadora. Para ello, deja siempre la puerta abierta tras cada lavado, seca las gomas con un paño seco, y usa la dosis justa de detergente. De vez en cuando, haz un ciclo a alta temperatura para eliminar gérmenes. No olvides revisar y limpiar tanto el filtro como el cajetín del detergente.