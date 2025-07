Mª José Aguiló (FEHM): «La guerra entre CCOO y UGT perjudicó la negociación en hostelería»

La negociación del nuevo convenio de hostelería en Baleares ya es compleja por sí misma, pero el convenio que se aprobó el pasado ocho de julio traía un elemento distorsionador extraordinario. La vicepresidenta ejecutiva de la Federación Hotelera de Mallorca, María José Aguiló, ha asegurado a OKBALEARES que «la guerra sindical entre UGT y CCOO dificultó y perjudicó la negociación entre las partes».

Pasados unos días, todas las partes implicadas en el nuevo convenio de hostelería firmado en Baleares han ido digiriendo tanto el proceso como el resultado. Los hoteleros tienen muy presente que ésta no fue una negociación al uso. «La disputa entre UGT y CCOO perjudicó la negociación. Normalmente negocian dos posturas. Esta vez éramos 3: los empresarios, UGT y CCOO», asegura Aguiló a OKBALEARES.

Los hoteleros menorquines y CCOO han sido los únicos actores turísticos que no han firmado el convenio que marcará la relación laboral entre empleados y trabajadores del sector durante los próximos años. Precisamente, y como adelantó hace unos días OKBALEARES, CCOO quiere hacer saltar por los aires el convenio firmado y ha iniciado una recogida de firmas para exigir la revisión del acuerdo. «No lo entendemos. Queda claro que la gestora nacional que lleva ahora el sindicato no conoce muy bien las particularidades del sector en las islas», valora la vicepresidenta ejecutiva de la FEHM. Advierte que CCOO sólo tendría alguna posibilidad de tumbar el convenio por la vía judicial. Algo que el sindicato no ha mencionado.

«Hay que sentirse satisfechos por el acuerdo. Los trabajadores nos lo reconocen. Es falso que -como dice CCOO- con el convenio los empleados pierdan en la práctica un día de descanso». Son, entre otros, los argumentos de Aguiló para defender un convenio que establece una subida salarial del 13,5% que consta en el principio de acuerdo, a razón de un 6% este mismo año, del 4% en 2026 y del 3,5% en 2027.

Según recordó en su momento la FEHM, este incremento salarial es el más elevado de los últimos años. En 2017 se subió un 17% en cuatro años, una media del 4,25% anual, el mismo porcentaje pactado en la prórroga de 2023. El preacuerdo rubricado este lunes contempla, en cambio, una subida media del 4,5% cada año.

Negueruela quiso tener protagonismo

En un momento de la negociación, UGT endureció su discurso y empezó a hablar de movilizaciones en plena temporada alta. Fue justo tras una reunión en la sede del sindicato entre UGT, Francina Armengol y Iago Negueruela.

A este respecto, Aguiló admite que «en algún momento de la negociación sí intuimos que Negueruela quería tener protagonismo. Quizás por nostalgia porque en la negociación del convenio anterior sí fue parte activa.