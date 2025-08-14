El PP exige la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares por la crisis de las pateras

El PP ha acusado al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, de «incentivar» la llegada de inmigrantes a bordo de pateras a las costas del archipiélago y ha exigido su dimisión.

Así se ha expresado este jueves el diputado por Baleares y portavoz adjunto del grupo ‘popular’ en el Congreso de los Diputados José Vicente Marí Bosó en declaraciones a los medios de comunicación después de que más de 700 inmigrantes hayan llegado a las Islas a bordo de unas cincuenta embarcaciones en lo que va de semana.

Marí Bosó ha acusado al delegado del Gobierno –al que ha calificado como «delegado del sanchismo»– de «incentivar» la llegada de migrantes a Baleares con las declaraciones públicas que ha realizado en los últimos días, que a su parecer han provocado un «efecto llamada».

«No ha hecho nada durante estos años y ahora se dedica a las declaraciones, y cada vez que abre la boca florece aún más el negocio de las mafias. Lo que ha hecho estos días es incentivar el tráfico de pateras a nuestras costas y exigimos la inmediata dimisión de un señor que se dedica a incendiarlo todo», ha subrayado el diputado.

A su parecer, la «única actuación estelar» que ha protagonizado el delegado del Gobierno en materia migratoria ha sido «llenar de barracones los puertos de Baleares».

Precisamente, el ‘popular’, acompañado por otros diputados y senadores del partido, ha atendido a los medios de comunicación frente a la estación marítima número 3 del puerto de Palma, que se ha habilitado temporalmente para que los inmigrantes que esperan a ser derivados a un centro de la península no tengan que pasar la noche al raso.

Marí Bosó también ha recriminado a Rodríguez su negativa a comparecer en el Parlament y en el Congreso, o a reunirse con el Govern y los cuatro consells insulares de Baleares. El mismo reproche lo ha dirigido a las secretarias de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y de Migraciones, Pilar Cancela.

«No estamos en crisis migratoria estos días, llevamos en crisis migratoria siete años. Esta es la política migratoria a la que nos ha llevado el Gobierno de Sánchez, agravada por el giro en política exterior favoreciendo a Marruecos sin ningún consenso y agraviando a Argelia de tal manera que hoy tenemos un problema más con la falta de colaboración», ha sostenido el diputado.

Si el delegado no dimite por sí mismo, ha defendido, debería ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le cesara de su cargo.

Cinco medidas del PP

El portavoz adjunto de los ‘populares’ en la Cámara Baja ha puesto sobre la mesa cinco medidas que, a su parecer, ayudarían a rebajar la llegada de pateras a las costas del archipiélago.

La primera, una «lucha decidida y sin contemplaciones contra las mafias que trafican con personas en el Mediterráneo». La segunda, una mayor dotación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que actualmente –siempre según su versión, que el Gobierno ha desmentido– tienen 600 plazas vacantes.

También una nueva política exterior «que no agravie a Argelia», la instalación de un sistema integrado de vigilancia exterior (SIVE) en Formentera o solicitar la colaboración de la Unión Europea (UE) para que despliegue a agentes de Frontex en las Islas.

«Somos frontera sur de Europa y tiene bemoles que sea Prohens quien tenga que ir a Bruselas a hablar con el comisario de Interior y Migraciones», ha considerado.