Andalucía incentiva con hasta 5.500 € tus primeros pasos como nuevo autónomo: éstos son los requisitos

La Consejería de Empleo ha publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una nueva convocatoria de ayudas al trabajo autónomo con incentivos de entre 3.800 y 5.500 euros para respaldar los primeros pasos de los proyectos emprendedores que surjan en Andalucía.

El programa dispone de 104 millones de euros para el periodo 2025-2026 y presta atención especial a jóvenes y mujeres y a ideas de negocio impulsadas en municipios de menos de 10.000 habitantes. El plazo de solicitudes arrancó este 12 de agosto y se extiende hasta el 30 de junio de 2026.

Los requisitos para optar a estas ayudas son los siguientes: en el momento de presentar la solicitud, los beneficiarios deben estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en el grupo 1 de cotización del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. Además, deben estar acogidos a la cuota reducida en sus aportaciones a la Seguridad Social, desarrollar su actividad en Andalucía y contar con un plan de viabilidad.

De esos cuatro requisitos, los puntos 2 y 3 deben cumplirse con carácter previo al momento de la resolución de concesión. La actividad debe mantenerse sin interrupción durante 12 meses desde la fecha de solicitud.

Las cuantías oscilan en función de los colectivos en los que se integren los solicitantes y del número de habitantes del municipio en el que desarrollen su actividad:

3.800 euros para autónomas mayores de 35 años y autónomos mayores de 30.

para autónomas mayores de 35 años y autónomos mayores de 30. 5.000 euros para autónomas menores de 35 y autónomos menores de 30.

para autónomas menores de 35 y autónomos menores de 30. En municipios con menos de 10.000 habitantes: 5.000 euros para los primeros y 5.500 euros para los segundos.

Plazos: con carácter general, dos meses desde el alta en RETA o Mar. Se fija además un plazo transitorio, también de dos meses, para quienes se dieron de alta entre el 30 de septiembre de 2024 y la fecha de publicación de la convocatoria.

Las solicitudes y la documentación requerida deberán presentarse única y exclusivamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Junta de Andalucía, accesible en este enlace.

Con estos incentivos, la Junta busca aliviar el «importante desembolso económico» inicial y facilitar la consolidación del proyecto «en sus primeros momentos, cuando más dificultades pueden afrontar».