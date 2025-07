Una reunión con Armengol y Negueruela radicalizó a UGT en la negociación del convenio de hostelería

Una visita de Francina Armengol y Yago Negueruela a la sede del sindicato UGT en Palma supuso un cambio significativo en la actitud de la UGT, como sindicato mayoritario en el sector, en el transcurso de las negociaciones del convenio de hostelería que, tras romperse la semana pasada, han acabado este lunes en un acuerdo que evitará la huelga anunciada en Baleares para este mes de junio.

El pasado día dos de junio, una representación del PSOE encabezada por Francina Armengol y Yago Negueruela se reunión en la sede de UGT para interesarse por el ritmo de las negociaciones del convenio de hostelería que entraban en una fase decisiva aunque aún faltaba todo un mes para alcanzar un acuerdo que diera tranquilidad a los empresarios y a los 180.000 trabajadores.

Justo a la salida de esa reunión, el secretario general de la Federación de Servicios de UGT Baleares, José García Relucio, cargó contra su homólogo en CCOO, Hector Gómez, por intentar darles «lecciones» durante la negociación del convenio de hostelería. «No creo que sea el momento de hacer pública ninguna diferencia que pueda haber con una persona que viene de Madrid, que no lo conoce nadie. Viene de Madrid y viene aquí a decir algo que no está en la mesa, no sabemos todavía qué es lo que pide CCOO», añadió el portavoz de la UGT en las negociaciones aún con Armengol y Negueruela a su lado.

Ese día, UGT cargó contra CCOO, también presente en la negociación, y endureció su discurso contra la patronal ante la falta de avances en la negociación.

En las negociaciones para el último convenio de hostelería, el elemento novedoso fue la injerencia del entonces consejero de Turismo, Iago Negueruela, que llegó a sentarse en la mesa de negociación con patronales y sindicatos por instrucción de la entonces presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol. En esta ocasión, en cambio, ha podido dar sus consejos «negociadores» desde fuera de la mesa de discusión, y junto a su jefa de antes y de ahora.

La radicalización del discurso de UGT tras verse con los socialistas fue ‘in crescendo’ hasta el punto de que el sindicato se levantó de la mesa negociadora el pasado jueves y anunció un calendario de huelgas y movilizaciones en el sector. Fuentes de CCOO han admitido que siguieron a los representantes de UGT no por estar de acuerdo con su postura si no para «no romper la unidad sindical y perjudicar a los 180.000 trabajadores del sector.

Finalmente, sindicatos y patronal han alcanzado un acuerdo este lunes que permitirá desconvocar todas las movilizaciones. Los sindicatos han conseguido un 13,5% de aumento salarial en tres años, alejado del 19% reclamado desde el inicio de las negociaciones.