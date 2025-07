Parecen las islas Seychelles de España y tiene sentido: ésta es la mejor playa del Mediterráneo con aguas cristalinas

Esta es la mejor playa del Mediterráneo con aguas cristalinas que parecen las islas Seychelles de España, pero mucho más cerca de tu casa de lo que te esperas. Cada desplazamiento es dinero, en unos días en los que se han incrementado los precios de todo. Lo que antes nos costaba un dinero, ahora parece que tendremos que pagar mucho más por ello. Por lo que, tendremos que estar muy pendientes de algunas peculiaridades que acabarán siendo claves.

Cada euro cuenta y puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Por lo cual, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de viajes que pueden llegar a ser del todo inesperados. Estamos ante unas novedades que pueden acabar siendo lo que marcará un antes y un después. Con ciertas novedades que pueden ser los que nos acompañarán en estos próximos días de una forma que quizás no esperaríamos. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar de una manera muy distinta a la que pensábamos. Este viaje te descubrirá un sitio realmente espectacular de España

Esta es la mejor playa del Mediterráneo con aguas cristalinas

Una playa en el Mediterráneo siempre es un buen plan para estos días que hasta la fecha no imaginaríamos. Teníamos por delante algunos cambios que pueden llegar a ser los que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no teníamos en consideración.

Este desplazamiento a la playa que tenemos por delante puede acabar siendo el que nos acompañe en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que teníamos en consideración. Es hora de viajar a un sitio de nuestro país que puede descubrirnos un mar realmente maravilloso.

Por lo que, quizás debemos empezar a tener en consideración algunos detalles que pueden llegar a ser los que nos hagan crear unas vacaciones que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después. En unos días en los que quizás hasta el momento no teníamos por delante.

Un día de playa siempre es un buen plan, en especial, cuando lo que necesitamos es descubrir que podemos dedicarnos a un giro radical que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Son días de apostar claramente por una playa que puede ser esencial en todos los sentidos.

Parecen las Seychelles de España

España es uno de los puntos turísticos más demandados del mundo y no es casualidad, tenemos la suerte de disponer de una serie de elementos que serán los que marcarán estas jornadas, con una serie de novedades que pueden ser claves.

Esta playa te trasladará directamente a un lugar remoto del planeta, sin necesidad prácticamente de salir de casa. Tal y como se presenta esta playa en la web de Turismo en Formentera: «A diferencia de las playas abiertas del resto de la isla, se trata de una cala, una pequeña ensenada flanqueada por acantilados. Hay varias formas de llegar a ella. Una es siguiendo los caminos que van hacia al sur y que recorren la parte más rural de la isla entre pinos y paredes de piedra seca. Sin lugar a duda, el mejor acceso para dar un paseo en bicicleta si se parte desde el puerto de La Savina. La otra opción es por carretera saliendo de Sant Francesc en dirección al Cap de Barbaria, donde encontraremos un desvío señalizado a mitad de camino que se dirige hacia el oeste. Al final del asfalto hay un parking para dejar el vehículo y acceder a la playa fácilmente. Lo primero que observamos al llegar a Cala Saona es que cuenta con un hotel donde alojarse pero esto no desluce el paisaje que apreciaremos al bajar al inmenso arenal de esta playa. Toda esta costa está repleta de acantilados pero se salva Cala Saona que se esconde en una pequeña bahía entre Punta Rasa al sur y Caló d’en Trull en el norte. La playa mide apenas 140 metros de longitud aunque es bastante amplia, pero esto no impide que sea una de las preferidas de Formentera y reciba mucha afluencia de visitantes. Lo que más llama la atención de esta playa es su fondo arenoso de aguas turquesas al igual que muchas playas de Formentera, pero aquí, además, se puede disfrutar de uno de los mejores atardeceres de la isla donde el sol se esconde tras el horizonte. Además, al tratarse de un lugar resguardado, antaño se aprovechó para construir muchas casetas varadero que cobijan los tradicionales llauts dándole un encanto especial a este particular rincón».

Puedes descubrir este pequeño paraíso siempre que lo necesites de tal forma que podrás sumergirte en unas aguas que realmente impresionan.