3.000 euros de multa por esto que hacen todas las familias en las playas de España

Las playas de España son el lugar en el que nos pueden multar con hasta 3.000 euros de multa si hacemos algo de lo más habitual. Estamos esperando el verano para sumergirnos en lo mejor de un aire libre que es imprescindible. No dudamos en estar en medio de una naturaleza que puede darnos más de una sorpresa inesperada. Por lo que, tocará estar pendientes de algunas actividades que nos pueden dar más de un disgusto al aire libre.

Estamos ante una novedad destacada que puede acabar siendo la que haga realidad una serie de elementos que serán los que marcarán estas jornadas que hasta el momento no imaginaríamos. Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial en estos días. La realidad siempre puede acabar superando a la ficción y con las leyes que se interpretan de una forma o pueden aplicarse de maneras distintas en función de cada ayuntamiento, la polémica está servida. Tendremos que estar muy pendientes de una multa que todas las familias pueden recibir, en especial si son un poco activas o llegan a la playa con ganas de moverse un poco más.

La multa que te puede caer en algunas playas de España

Antes que nada, hay que matizar que no en todas las playas hay la misma normativa. Algo que puede tranquilizarnos, especialmente si tenemos en consideración que estaremos ante un cambio de tendencia que hasta el momento no imaginaríamos.

Estamos ante una sorpresa que puede acabar llegando en forma de multa de miles de euros, cuando lo que querríamos en realidad es disfrutar de un aire libre que nos invita a movernos. Esos días de playa en los que pasamos horas y horas en un medio que nos apasiona, quizás acaben siendo un serio problema.

Estaremos ante una forma de movernos que puede ser esencial y que en cierta manera supondrá una multa, al ser ilegal de realizar. Lo hemos hecho años y años, pero ahora la normativa ha cambiado. Algo que como usuarios de playas debemos tener en cuenta es que cada municipio puede tener sus normas, con lo cual, nos puede caer una multa más y más grande sin saberlo.

Antes de ir a la playa este verano, debes saber qué actividades suponen una multa de hasta 3.000 euros sin esperarlo.

Esto que hacen todas las familias españolas

La realidad es que la Ley de Costas, da potestad a los ayuntamientos para determinar qué actividades se pueden realizar y qué no. Algo tan básico como jugar a pelota o con unas palas, puede suponer una multa de miles de euros, sin ni siquiera saber que estamos haciendo algo mal.

Tal y como dice la normativa de una ciudad como Barcelona que sanciona con esta 3.000 euros por jugar a pelota en sus playas, siguiendo estas normas:

Entre los usos que se hacen de las playas, destaca el uso deportivo, que es sin duda uno de los más frecuentes. En Barcelona es necesario obtener una autorización para poder realizar las siguientes actividades:

Actividades deportivas organizadas por personas físicas o jurídicas que supongan un aprovechamiento común especial o privativo de las playas en beneficio propio.

Actividades deportivas organizadas por deportistas federados o federadas o entidades inscritas en el registro de federaciones o en el censo de organizadores u organizadoras de actividades deportivas.

Los eventos internacionales y/o de interés de ciudad organizados por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, consistentes en la celebración de actividades deportivas de carácter extraordinario, internacional o de interés para la ciudad.

Estas actividades se pueden realizar en las playas de Sant Sebastià, Somorrostro, Nova Icària, Bogatell y Mar Bella. Con este trámite podrá:

Pedir la autorización.

Aportar documentación que le sea requerida o subsanarla.

Renunciar al uso del espacio concedido o desistir de su petición.

Es decir, para poder jugar a pelota hay que pedir una autorización al correspondiente ayuntamiento, en este caso el de Barcelona o la multa puede ser considerable. No es el único ayuntamiento que multa a aquellos que deciden jugar a pelota en estos espacios verdes.

Algo que hace unos años parecía impensable, la épica en la que todo el mundo jugaba fuera de casa al aire libre o en los espacios verdes, ahora, es motivo de multar a las personas. Las actividades que son beneficiosas para niños y no tan niños, en verano, es la oportunidad que tenemos de hacer más deporte o de seguir haciéndolo.

Estar de vacaciones, no significa no hacer nada, sino más bien todo lo contrario, deberemos mantener nuestra actividad y hacerlo de la mejor forma posible, con todo lo necesario para conseguir aquello que necesitamos en estas jornadas que hasta la fecha no esperaríamos. Será el momento de apostar claramente por estos detalles que serán esenciales.