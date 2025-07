Tebas baja a la tierra al Barcelona: «Hoy no podría inscribir a Nico Williams»

El presidente de la Liga se ha pronunciado sobre el posible fichaje de Nico Williams por el Barcelona. Javier Tebas ha hablado sobre la norma del 1:1, en la que, según él, los culés no están todavía, por lo que no tendrían capacidad salarial para inscribir al futbolista en caso de abonar su cláusula de rescisión. Ha sido muy claro: «El Barça hoy no podría inscribir a Nico Williams».

De esta forma, Tebas deja claro que el Barcelona aún debe de hacer varios ajustes para poder aspirar a fichar al internacional español. Todo, a pesar de que están dando por hecha su llegada, hablando constantemente de la operación y filtrando a la prensa los avances de las negociaciones con el futbolista y su entorno.

Una situación que no ha gustado nada en el Athletic, donde se remiten a la cláusula de rescisión para dejar a Nico salir. El conjunto rojiblanco tiene claro que van a estar muy pendientes de que el Barcelona cumpla en todo momento con la normativa de la Liga en lo que respecta al fair-play financiero, algo que no pasó el pasado curso, cuando tuvieron que recurrir al Gobierno para inscribir a Dani Olmo. «No me consta que el Athletic vaya a poner a una persona para fiscalizar», ha destacado.

Tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad para criticar el Mundial de Clubes. Pese a que va a suponer una inyección importante de dinero en dos clubes de su Liga, algo que no pueden conseguir mediante la propia patronal, Tebas está empeñado en desprestigiar este nuevo campeonato. «Que ese torneo no se vuelva a celebrar», ha incidido.

Y como no podía ser de otra forma, ha vuelto a ir contra el Real Madrid. El presidente de la Liga ha hablado sobre los vídeos de RMTV, volviendo a atacar a los madridistas. «En mi opinión de jurista, el Real Madrid debe ser sancionado por los videos de Real Madrid Televisión», ha apuntado Tebas, que además ha hablado sobre posibles sanciones a los blancos: «El TAD ahí está y sabemos lo que hay. Ya veremos. El Juzgado dice que hay indicios de que los videos pueden incumplir varios artículos de la Federación».