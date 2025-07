Alkorta denuncia «algo turbio» en el intento de fichaje de Nico Williams por el Barça: «No hay nada limpio»

Rafa Alkorta ha vuelto a cargar este martes contra el Barcelona por el ‘caso Nico Williams’. Y es que el ex director deportivo del Athletic ha denunciado «algo turbio» en el intento de fichaje del internacional español por la entidad que preside Joan Laporta. Y es que el que fuera jugador del Real Madrid entre 1993 y 1997 habló sobre la complicada situación que afrontan los culés, que tienen nuevamente problemas para inscribir futbolistas.

«Si pasa esto es porque vuelve a haber algo, que si la regla del 1:1… o eso o nos están engañando a todos y está todo hecho. Me parece increíble porque el año pasado parece que el fichaje estaba hecho, pero la verdad es que siempre pasa algo y no hay nada limpio», aseguró Alkorta en los micrófonos de ‘El Larguero’ de la Cadena Ser.

Y es que el ex futbolista bilbaíno no termina de comprender la actitud del Barça en el intento de fichaje de Nico Williams: «Lo he dicho varias veces, el año pasado pasó algo parecido y no sé si porque preveían que no lo iban a poder inscribir… Me parece fenomenal que desde Barcelona aseguren que va todo bien y que van a pagar todo el dinero, pero también me parece bien que los representantes de Nico Williams quieran tener la seguridad de que el chico no se vaya a perder ningún partido».

Y es que la evolución del ‘caso Nico Williams’ ha provocado la indignación en la afición del Athletic. Claro está en que el club azulgrana quiere fichar al campeón con España en la última Eurocopa y el jugador quiere irse al Barça. No obstante, a pesar de la voluntad de ambas partes, la operación se antoja complicada, especialmente por esta guerra abierta que mantienen los dos clubes.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Barça sigue sin cuadrar sus cuentas económicas con la Liga de Javier Tebas, por lo que aún no puede gastar lo que ingresa. Y es que el Barça necesita destinar una parte para cumplir con la regla 1:1 del fair-play financiero. Evidentemente esto no complicaría el fichaje de Nico por el club catalán, pero sí la inscripción del jugador.