Alkorta explota contra el Barcelona por el ‘caso Nico Williams’: «Es inaudito lo que hacen y el poco tacto»

La evolución del ‘caso Nico Williams’ ha provocado el enfado en la afición del Athletic. La voluntad del futbolista es fichar por el Barcelona para la temporada que viene, después de haber estado cerca de hacerlo el pasado verano. El club azulgrana quiere ficharlo y el jugador quiere ser fichado, pero, pese a la voluntad de las partes, la operación será arduamente complicada en mitad de un ambiente tenso. Rafa Alkorta, ex jugador del Athletic, ha sido crítico con la manera de proceder del club azulgrana.

Deco, director deportivo azulgrana, que ha concedido una entrevista en la que ha hablado con sinceridad sobre varios temas, uno de ellos el posible fichaje del extremo del Athletic. El brasileño no esconde que Nico quiere jugar en el Spotify Camp Nou y desvela que el club lo va a intentar, pero también lanza un recado al propio jugador y a Lamine Yamal. Es precisamente esa forma de actuar la que ha enfadado a Rafa Alkorta.

«El tema del Barça me tiene un poquito cansado. El año pasado ya lo hizo y no entendí muy bien la jugada, no sé si fue un quiero y no puedo. Pero lo de ahora me parece increíble. Que salga Deco diciendo que el jugador quiere venir… le están dejando en una posición muy complicada. Me parece fatal lo que ha dicho el Barça, lo que ha dicho Deco. Qué poco tacto ha tenido el Barça con este asunto desde el principio», aseveró Alkorta en El Larguero.

El ex jugador lamenta cómo ha actuado el club catalán. «El Athletic ya lo ha dicho. ‘¿Quieres pagar la cláusula?’ Págala entera ya de una vez. Pero una vez lo ha filtrado, es verdad que es una filtración del Barça, decir que tiene un acuerdo con Nico… ¿Qué tiene que hacer el jugador? ¿Salir y desmentirlo? Ese es el problema. El problema es que al chaval le están poniendo en un brete, en una situación que todos podríamos entender», añadió.

«Todos los que jugamos al fútbol sabemos cómo funcionan las cosas, y a veces te vas de un equipo a otro y no pasa nada. Se paga la cláusula, te vas y ya está. Pero a mí me parece inaudito. Ya me parecía inaudito cómo hizo las cosas el año pasado el Barça, y cómo las está haciendo este año. De momento, lo único que sé es que Nico es jugador del Athletic», terminó.