Inminente informe de la UCO sobre Armengol con nuevos mensajes con Koldo sobre las mascarillas ‘fake’

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ultima un informe demoledor sobre la gestión de Francina Armengol al frente del Gobierno de Baleares en la compra de mascarillas defectuosas durante la pandemia. Según fuentes consultadas por OKDIARIO, el documento será presentado al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional antes de que concluya el verano. Las fuentes de este periódico apuntan a que puede acarrear el fin de su carrera política y el punto final a su presidencia del Congreso de los Diputados Este. Hay, además, otra investigación paralela sobre la adjudicación de un contrato por 10,4 millones para la construcción de la residencia de Son Dureta a Levantina Ingeniería y Constricción, el empresario investigado en la trama del PSOE.

La investigación de las mascarillas se centra en nuevos mensajes localizados en los móviles de Koldo con Armengol sobre la adquisición de 1,4 millones de mascarillas FFP2 por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión SL en 2020. El material sanitario resultó ser fraudulento y nunca se utilizó.

El juez Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, requirió en abril a través de un oficio «un informe detallado sobre el expediente relacionado con la compra de ese material sanitario durante la pandemia, en el marco del denominado caso Koldo».

La investigación sobre las mascarillas de Baleares y Canarias recaló en la Audiencia Nacional después de que el Tribunal Supremo determinara que esa competencia correspondía a este órgano judicial. La Fiscalía Europea, que inicialmente investigaba el caso al haberse financiado con fondos comunitarios, remitió la documentación al juzgado de Moreno en febrero de este año.

El informe está cerca y el objetivo del juez es ver si hay caso de corrupción y si es así, citar a los responsables del Govern de Armengol como investigados o en calidad de testigos, señalan las fuentes jurídicas. El informe, el primero que habrá sobre Armengol, podría hacerse público la próxima semana.

Los investigadores han identificado múltiples irregularidades en el proceso de contratación. La primera anomalía es que el Ejecutivo de Armengol pagó de una tacada a la empresa clave de la trama del caso Koldo los 3,7 millones sin haber formalizado tan siquiera el contrato para su compra, sin saber si eran o no válidas, y tras una llamada telefónica de Soluciones de Gestión.

El Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) actuó con una negligencia palmaria. Dio el visto bueno el 12 de agosto de 2020 a las mascarillas a pesar de que ya había recibido en junio los resultados de los análisis, constatando que el material adquirido no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2 y que, por tanto, eran fraudulentas, como publicó OKDIARIO.

La documentación revela que el Govern de Armengol tardó tres años en iniciar las gestiones para reclamar el dinero. No emprendió los expedientes para reclamar el dinero desembolsado por las mascarillas fake hasta julio de 2023, tres años después, al filo de las elecciones regionales que perdió frente al PP de Marga Prohens.

En marzo de 2024, la Fiscalía Europea anunció la apertura de una investigación por «presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados durante la pandemia por los servicios de salud pública de Canarias y Baleares».

Estamos ante una pata más de la extensa red de corrupción en el PSOE que ha llevado por ahora a Santos Cerdán a prisión. Los agentes de la UCO estuvieron en abril del año pasado en la sede del IB-Salut en Palma hasta entrada la madrugada para revisar la documentación. Frutos de esas incautaciones el informe de Armengol puede ser aún más determinante.

La empresa Soluciones de Gestión, que nunca antes había suministrado material sanitario al IB-Salut, forma parte de la trama investigada por sus conexiones con Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos.

La presidenta del Congreso ha negado reiteradamente conocer los detalles de esta contratación, alegando que «como presidenta del Gobierno de Baleares, no estaba, evidentemente, en ningún expediente de contratación ni en ninguna compra». No obstante, no sería la primera vez que miente. Dijo que no conoció a Víctor de Aldama, jefe de Soluciones de Gestión SL, pero sí se vio con él en el Consulado del Mar, sede de la Presidencia balear, junto a otro empresario.

Sin embargo, los investigadores ya han documentado mensajes de WhatsApp entre Armengol y Koldo García en los que el ex asesor presionaba para que mantuviera reuniones con empresarios de la trama. «Perdona que te moleste. Por favor, ¿puedes comer con ellos mañana algo rápido en un reservado y así mejor es que los vuelos los tienes jodidos? Si comes con ellos en una hora te voy a querer siempre», le escribió junto a corazones Koldo a Armengol. «Mañana tengo la votación del presupuesto y será tarde. No puedo asegurar poder comer con ellos», respondió Armengol.

El informe de la UCO será determinante para esclarecer si la gestión de Armengol constituye un caso de corrupción. La justicia tendrá la última palabra en un escándalo que salpica a la tercera autoridad del Estado.