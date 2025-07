Armengol admite que «no conserva» los mensajes con Koldo destapados por OKDIARIO: «Cambié de móvil»

La ex jefa del Gobierno balear, Francina Armengol, ha admitido este martes en la comisión de investigación del Senado que «no conserva» los mensajes con Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, destapados por OKDIARIO, porque «cambió» de dispositivo al llegar al cargo actual de presidenta del Congreso de los Diputados en 2023.

Así lo ha reconocido a preguntas del senador del PP Fernando Martínez-Maíllo que le ha sacado la exclusiva publicada por este periódico el pasado febrero, donde aparecen mensaje de WhatsApp en los que Koldo García pedía a Armengol que viera al grupo empresarial de Víctor de Aldama: «Si comes con ellos, te querré siempre», le dijo el ex asesor de Ábalos.

Interrogada por Martínez-Maíllo sobre si puede decir a «qué empresarios» se refería Koldo García en aquellos mensajes, Armengol ha respondido con un «no lo recuerdo».

Ha sido en este intercambio dialéctico de alto voltaje cuando el senador del PP le ha planteado si conserva esos mensajes, a lo que Armengol ha replicado que «cambié de dispositivo». «Nos los he borrado, cambié de dispositivo cuando fui presidenta del Congreso, no los conservé», ha llegado a decir.

De esta manera, Martínez-Maíllo ha aconsejado a la líder de los socialistas de Baleares que «recupere los wasap porque si no, va a acabar recuperándolos la UCO» de la Guardia Civil, le ha espetado ante un eventual informe del Instituto Armando sobre la presidenta del Congreso y su relación con la trama cuando era jefa del Gobierno balear.

Esta confesión de Armengol ha provocado risas en la bancada del Grupo Popular, en tanto este modus operandi de borrado de mensajes comprometidos recuerda al del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y otros cargos investigados de la órbita del PSOE.

Los mensajes que publicó OKDIARIO el pasado febrero muestran cómo Koldo García presionaba a Armengol para que mantuviera una reunión con los empresarios actualmente investigados. «Por favor puedes comer con ellos mañana algo rápido en un reservado y así mejor, es que los vuelos los tienes jodidos», escribió el ex asesor a Armengol, añadiendo después: «Si comes con ellos en una hora te voy a querer siempre», acompañado de numerosos símbolos de corazones.

Tales mensajes están fechados 16 de noviembre de 2020, el año que arrancó la pandemia. Koldo García apremió a Armengol a comer con los empresarios de los que, según investiga el Tribunal Supremo, estaría cobrando 10.000 euros como sobresueldo.

Este intercambio telefónico ya puso de manifiesto con la publicación de OKDIARIO el pasado febrero que Armengol no dijo la verdad en su anterior comparecencia en la comisión de investigación del Senado en junio del año pasado, cuando negó categóricamente conocer o haber tenido contacto alguno con Víctor de Aldama.

En su nueva comparecencia de este martes en la comisión de investigación del Senado, un año después, ya sí ha admitido que se vio con Aldama en 2020 pero ha dicho que coincidió con él como «asesor de Air Europa» en una reunión con Pepe Hidalgo, responsable de la compañía.

Las mascarillas defectuosas

En otro momento del turno de preguntas del PP, Armengol ha reconocido que ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el contrato a una empresa de la trama Cerdán, en este caso, la compra de 1,4 millones de mascarillas FFP2 por importe de 3,7 millones de euros a la firma Soluciones de Gestión. Unas mascarillas que nunca se utilizaron por ser defectuosas.

No obstante, Armengol ha incidido este martes en que nadie de su anterior Ejecutivo en Baleares está imputado por esta contratación. «En mi Gobierno no hay nadie investigado. Mi Gobierno no ha robado nada», ha enfatizado. «Soluciones de Gestión sólo lo hizo esta venta en Baleares. Necesitábamos tener ese stock de mascarillas para la desescalada», ha argumentado. Además, ha comentado que al mes siguiente por «criterios técnicos» no se contrató de nuevo a esta empresa cuando había posibilidad, y que se le reclamó parte del importe por el material defectuoso. «A mí, la corrupción me da asco», ha sentenciado.