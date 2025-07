Armengol se hace la víctima: «Estoy orgullosa de lo que hice, que fue salvar las vidas de los baleares»

La ex presidenta socialista de Baleares ha defendido en todo momento del interrogatorio en el Senado su gestión y la de su gobierno durante la pandemia y con las dificultades para conseguir mascarillas: «Estoy orgullosa de lo que hice, que fue salvar las vidas de los baleares». Francina Armengol ha asegurado en la comisión en la que no puede faltar a la verdad que «nunca he cobrado una comisión» y que en sus conversaciones ya admitidas con Koldo García «sólo se habló de salvar vidas».

Armengol ha utilizado en su segunda comparecencia la misma estrategia que en la primera y que en todas las ocasiones en que se le han pedido explicaciones por los contratos con las empresas de la trama Koldo. El victimismo ha estado presente en prácticamente todas sus respuestas. Victimismo porque le tocó gestionar una crisis sanitaria de gran magnitud, victimismo porque no le gusta lo que publican los medios, victimismo por el tono de algún interrogatorio y victimismo porque alguien se pudiera haber aprovechado de las urgencias de la pandemia.

Ha dicho estar «orgullosa» de todo lo que hizo «aunque se pudieron producir errores en aquella situación». De la crisis de la pandemia ha sacado pecho de que fue la comunidad con menos mortalidad, tras Canarias, pero ha obviado que habrían sido menos si el Gobierno no hubiera negado la pandemia en marzo ni haber dicho que sólo iba a haber «dos o tres casos».

La ex presidenta balear ha negado asimismo que el Gobierno de Baleares participara en una trama de corrupción y que «si alguien se enriqueció, que la justicia actúe, caiga quien caiga». Ha defendido que en su gobierno «nadie ha robado» y ha negado haber dado jamás la orden de dar un contrato a alguien en concreto. «No soy de ésas», ha apostillado.

Francina Armengol ha mostrado intranquilidad ante algunos de los interrogatorios, una incomodidad que en cada ocasión ha salvado con el victimismo o con una postura lacrimógena: «Me estremece cómo se moría la gente en la pandemia, yo no lo olvidaré jamás».

También se considera víctima de los medios que publican informaciones sobre el caso Koldo o Víctor de Aldama. Aquí han aparecido las referencias a los pseudomedios y a «las informaciones que no aparecen por casualidad para ser utilizadas por el PP y por Vox».