Gordillo (Vox) a Armengol: «No me venga con el fango, que son ustedes los que tienen a Cerdán en prisión»

El senador de Vox Ángel Gordillo ha recordado en varias ocasiones a Francina Armengol que le mintiera en su anterior comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre si conocía o no a Víctor de Aldama. Hoy tampoco le han servido al senador las justificaciones por falta de memoria que ha utilizado la ex presidenta socialista de Baleares a la hora de explicar cómo conoció al comisionista.

Armengol ha menospreciado determinadas informaciones publicadas sobre el caso mascarillas, a lo que se ha encontrado como respuesta por parte del senador: «No me hable de fango y mentiras cuando ustedes tienen a Santos Cerdán en la cárcel».

En su segunda comparecencia en el Senado, Francina Armengol ha vivido un combativo interrogatorio del senador extremeño de Vox, Ángel Gordillo. Es el mismo senador que le preguntó en la primera comparecencia por Víctor de Aldama, encontrando como respuesta por parte de Armengol que no le conocía de nada. Algo que se ha visto obligada a rectificar una vez que Aldama dijo en una entrevista televisiva que sí había estado en el Consolat con Armengol «y no para hablar precisamente de mascarillas».

Gordillo ha dicho a Armengol en una decena de ocasiones: «Usted me mintió». Y por esta razón y su falta de concreción en las respuestas, el senador ha reclamado a la presidenta del Congreso de los Diputados su dimisión. No sólo eso. En una de sus respuestas, Armengol ha dicho estar «hipertranquila porque no hay nadie de mi gobierno imputado ni investigado». Gordillo le ha respondido que «usted más pronto que tarde va a ser imputada y va a tener que responder ante la Justicia por el mayor caso de corrupción de la historia de este país».

«Esto es indignante. Es indignante que ustedes vengan aquí a dar lecciones de comportamiento cuando el comportamiento impropio es el de ustedes, el de su partido y el de su gobierno, también el de las Islas Baleares», ha incluido Gordillo en su intervención para cerrar su interrogatorio de una hora tras las constantes quejas de la compareciente por el estilo de la primera indagación de la sesión.